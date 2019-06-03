«Жмурки» vs «Чип и Дейл спешат на помощь»: В Нижнем Новгороде появился новый стрит-арт

Уличный художник Слава Птрк (Екатеринбург) создал в Нижнем Новгороде новый стрит-арт. Во дворе дома № 21 по Большой Печерской улице он изобразил героев мультфильма «Чип и Дейл спешат на помощь» в образе бандитов из фильма «Жмурки», которых сыграли Дмитрий Дюжев и Алексей Панин.

slavaptrk Ну что, бандиты? Из серии "Детство перед телевизором"

- Ну что, бандиты? Из серии «Детство перед телевизором». Двор, в котором Сережа и Саймон из «Жмурок» приехали на встречу к Доктору (Серебрякову), - написал художник в своем Инстаграме.

slavaptrk Мальчик, водочки нам принеси. Мы домой летим.

Рисунок продолжает серию «Детство у телевизора», в рамках которой автор пририсовывает «киношным» героям лица героев «мультяшных». Недавно, к примеру, с легкой руки Славы Птрк во дворе дома № 78 по улице Марата в Санкт-Петербурге появился «Мститель в черном». Работа создана недалеко от места, где проходили съемки первого «Брата».

slavaptrk Мститель в черном.

Чуть раньше уличный художник «поселил» героев сериала «Бригада» во дворе дома № 12 по улице Орджоникидзе в Екатеринбурге. Кстати, тот рисунок стал первым из серии.