Нападение на ребенка и подъезд в фекалиях: Власти через суд пытаются выселить из квартиры двух сестер, терроризирующих весь район

Жители дома № 27 на Республиканской улице в Нижнем Новгороде устали бояться за здоровье и безопасность своих семей. Уже более двадцати лет их терроризируют две сестры, 63-летняя Наталья Рыбакова и 71-летняя Татьяна Егорова, проживающие на третьем этаже. Записки с угрозами, ледовые арены на лестничных клетках и нескончаемый поток мата - это лишь «безобидные» выходки, которые приходится терпеть. Ситуация накалилась до предела: настолько, что пришлось идти в суд.

«Жизни людей в опасности»

Для хранения письменных жалоб в адрес Рыбаковой и Егоровой в администрации Советского района скоро придется создавать отдельную библиотеку. Если собрать все бумаги, которые регулярно присылают бедные соседи, получится стопка высотой под два метра.

Судьба занесла сестер в дом на Республиканской в 1987 году. Много лет назад их родители получили квартиру от государства, но после их смерти Рыбакова и Егорова начали менять жилье, как перчатки, якобы из-за плохих условий. Известно, что старшая, Наталья, в свое время была замужем, поэтому фамилии у них с сестрой разные. Но куда делся муж – тайна, покрытая мраком. Татьяна имеет пособие по инвалидности, каждая получает пенсию – на то и живут.

Дверь в их квартиру на третьем этаже забаррикадирована – нет даже ручки. Женщины никого не пускают внутрь, за коммунальные услуги не платят - долг превышает уже 600 тысяч рублей. Но это лишь полбеды. За столько лет они буквально затерроризировали всех: и соседей, и сотрудников ДУК, и полицейских, и даже представителей власти.

- Наши требования - выселить Рыбакову и Егорову из квартиры и переселить туда, где существование будет обходиться им дешевле, и муниципалитет не будет тратить свои средства, - рассказал «Комсомольской правде - Нижний Новгород» глава администрации Советского района Владимир Исаев.

Речь идет о коммунальной квартире недалеко от нынешнего места жительства сестер. Удобства есть: отдельные комнаты, косметический ремонт. Но причиной обращения в суд стали не только многотысячные долги за коммунальные услуги.

- Эти женщины сделали жизнь всего подъезда невыносимой. Люди в опасности. Зимой Рыбакова и Егорова открывают окна в подъездах и заливают лестницы водой. Ладно, местные знают. А если дети побегут или гости приедут? Последствия могут быть тяжелыми. Еще они обливают людей мочой, мажут предметы общего пользования фекалиями, ломают муниципальное имущество. Они портят все, что только можно испортить! - возмущается глава Советского района.

С "Комсомолкой" сестры разговаривать отказались, а на главу администрации вылили супФото: Роман ИГНАТЬЕВ

А однажды они вылили с балкона суп на Владимира Исаева. Благодаря своему спортивному прошлому чиновник успел убежать и не пострадал. Это еще не говоря о том, какие угрозы летят от них в его сторону.

- Когда я пришел работать в администрацию, меня сразу предупредили, что, мол, есть такие - Рыбакова и Егорова - с которыми точно не будет скучно. Грязи за два с половиной года на меня вылили прилично, но я уже смотрю на это как доктор. Но очень боюсь, что пострадают люди, - вздыхает Исаев.

Зимой дебоширки открывают окна в подъезде и заливают лестницы водойФото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Каждый день как на войне»

Оказалось, что на Рыбакову и Егорову уже неоднократно пытались завести уголовные дела. Однажды они напали на улице на маленькую Полину - дочку Александры Злобиной из квартиры № 100. Физического вреда малышке не причинили, но после той встречи у девочки несколько дней были истерики.

- Мы гуляли с Полей около подъезда, когда одна из сестер вышла на улицу. Она начала орать на мою дочь матом и угрожать ей убийством. Я потом несколько дней ее успокаивала. Представляете, какой стресс. Соседи, которые стояли рядом, писали потом свидетельские показания, я ходила в прокуратуру. Но сказали, что нет состава преступления. Мол, просто слова. Мы тут живем как на войне - не знаешь, что от них ждать завтра, - поделилась Александра.

Саша Злобина несколько раз пыталась добиться возбуждения уголовного дела после того, как на ее дочь напала одна из сестерФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Как-то раз сестры-дебоширки кинули в лифт тряпку, пропитанную ацетоном, и женщина внутри начала задыхаться. Дошло до того, что в злополучный подъезд даже уборщицы перестали ходить, а участкового не видно и не слышно уже несколько месяцев. А стоит вмешаться - в органы сразу же приходит письмо.

- От имени каждого, кто попадается им под руку, они пишут заявление. Один раз написали на полицейского, что он пытался на них напасть. Бедолага чуть работы не лишился. К нам как-то каждый день приходили люди из соцзащиты, потому что они на нас их натравили. Позвонили и заявили, что у нас неблагополучная семья, представляете? - продолжает шокировать подробностями жительница дома № 27.

При этом насильно лечить женщин нельзя - они должны сами принять такое решение. Или натворить что-то из рук вон ужасное.

«Любое зло найдет ответ»

Сейчас дело о выселении гражданок Рыбаковой и Егоровой находится в областном суде. Первичное решение было не в пользу администрации. Сейчас идет обжалование.

- Надеемся, что областной суд отправит это дело на доработку. А дальше на решение судьи, который будет вести процесс. В июне состоится очередное заседание, мы будем участвовать. Если все сложится грамотно, к сентябрю они могут переехать. У нас есть закон - для всех один. Любое зло найдет ответ, - считает Владимир Исаев.

Однако и соседи, и представители власти уверены, что выселение - это отдельный спектакль, который их ждет. Ведь переезжать женщины отказываются. Платить тоже.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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