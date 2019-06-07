«Карапузы, на старт»-2019: Ползти, лежать, бежать и побеждать

В Нижнем Новгороде прошел шестой областной чемпионат «Карапузы, на старт!», организованный «Комсомольской правдой» и ННГУ имени Лобачевского.

В этот раз праздник, ставший доброй традицией, состоялся в День защиты детей - 1 июня, что очень символично. Приятно, что с каждым годом количество участников стремительно растет. И шестой чемпионат не стал исключением - в сторону финиша ползли, бежали и прыгали 303 малыша.

С костюмами в этот раз удивили. Фото: Елена Валова

Дети, на старт!

По традиции, забег начинается с самых маленьких. Заместитель декана факультета ФКС ННГУ Наталья Устюхова дает команду «Марш», и малыши тут же начинают заниматься своими делами - кто-то невозмутимо поглядывает на родителей, изо всех сил пытающихся приманить ребенка к финишу, кто-то рассматривает дорожку, а некоторые даже устроили сидячие танцы под заводную музыку.

Через несколько секунд в ход уже пошла тяжелая артиллерия - мамы и папы достали воздушные шарики, телефоны, погремушки и вкусняшки. Последнего, кстати, на празднике очень много. Уже в который раз маленьких участников радует генеральный партнер чемпионата АО «Вимм-Билль-Данн - производитель детского питания «Агуша». За любимыми творожками, соками и пюре выстраивались очереди.

За любимыми творожками, соками и пюре "Агуша" выстраивались очереди. Фото: Елена Валова

На дорожках малыши упорно ползли к финишной прямой: кто-то за пультом, кто-то за наушниками, главное - двигаться в сторону цели.

Конкурентов много, и у каждого своя стратегия. Вот по дорожке ползет Супермен, а через несколько минут появляется грозный годовалый Дракон. Кстати, в этом году родители проявили максимум креатива - костюмы впечатлили: Единорог, Карлсон, Микки Маус, Земляничка, Морячок, Фея, Ромашка - кого только не было на нашем чемпионате!

Семья Мордовиных, например, преобразилась в индейцев.

- Мы участвуем уже в четвертый раз. Надеемся выиграть, готовимся к забегу, волнуемся. Впечатления непередаваемые! Очень любим эту акцию «Карапузы». Совсем скоро у нас родится четвертый «индеец» и тоже будет участвовать, - смеется мама Вики, поглаживая округлый животик.

Пока члены жюри подводили итоги, перед зрителями выступали воспитанники Школы единоборств «Красный тигр». Малыши восторженно смотрели на ловких каратистов, хлопая в ладоши, - мол, хороший пример для подражания.

На награждении призы и дипломы получили не только самые быстрые дети, но и победители в различных номинациях: «Малыш-философ», «Крутой мотиватор», «Икона стиля», «Самая креативная семья», «Эксклюзивная техника забега», «Моторчик дня». Среди призов была не только еда, но и вещи, необходимые каждому малышу, - пеленки и подгузники. Их подарила компания MEPSI - российский производитель детских товаров премиум-качества. В их ассортимент входит более 40 позиций - бытовая химия, соски-пустышки, бутылочки для кормления, влажные салфетки и пеленки, подгузники и трусики. В общем, все, чтобы облегчить тяжелые будни мам.

Главный редактор "КП-НН" вручает призы от "Агуши" за первое место. Фото: Елена Валова

А не пора ли подкрепиться?

В это время гости и участники постарше вовсю уплетали полезные йогурты и ряженку «Агуша», которые производятся в Нижнем Новгороде на МК «Нижегородский» филиал АО «Вимм-Билль-Данн». Производитель не отпустил ни одного малыша без подарка - кому-то достались вкусности, кому-то - шары и зонты, а самым активным вручили огромный набор из соков, кашек и молочных коктейлей. Ради этого точно стоило приложить все силы, чтобы доползти до финиша первым!

Да, с вкусностями, как вы уже убедились, проблем на нашем чемпионате нет. Найдутся радости на любой вкус и цвет. Компания «Бибиколь», например, точно знает, как помочь мамочкам сделать так, чтобы их малыши росли здоровыми. Потому что вкусное и полезное питание, которое она производит, состоит только из натурального новозеландского цельного козьего молока и экологичных продуктов с европейским сертификатом Organic. Символ компании «Бибиколь» - милая козочка - осчастливила десятки малышей, подарив им уникальное детское питание «Нэнни». Вкусно и полезно - прямо как в деревне у бабушки.

Компания "Бибиколь" точно знает, как сделать так, чтобы детки росли здоровыми. Фото: Елена Валова

И вот на старте уже выстроились участники второй категории - малыши от года до полутора лет. Пока еще техника оставалась на первом месте в списке самых используемых приманок у финиша. Дети резво мчались навстречу смартфонам, заливаясь смехом. Многим настолько понравился процесс, что, добежав до родителей, они с улыбками бежали обратно на старт.

Победители определены и награждены. В ход пошли сладости - какой ребенок не любит тортики и булочки? Все гости остались сыты и довольны благодаря ЗАО «Арзамасский хлеб», выпускающему вкуснейшие хлебобулочные и кондитерские изделия. Свежая нежная сдоба, аппетитные слоечки, эклеры и торты - глаза разбегаются, хочется съесть все.

Все гости остались сытыми и довольными благодаря выпечке от ЗАО "Арзамасский хлеб". Фото: Елена Валова

Но первым делом на чемпионате, конечно же, разобрали мороженое! Уже через несколько минут на полках ничего не осталось, пришлось ехать за второй партией. Охлаждались участники и их родители продукцией фабрики мороженого «ДАВАЙС». Около ста наименований вкусного мороженого, изысканные пломбиры, огромный детский ассортимент - то, что нужно в первый летний день. Да и не только в первый: мороженое от фабрики «ДАВАЙС» можно и нужно есть круглый год. А на праздники они изготавливают изысканные рулеты и торты-мороженое. Это точно стоит попробовать каждому!

Мороженое "Давайс" - то, что нужно жарким летом

Первым делом на чемпионате разобрали мороженое "Давайс"

Беги, карапуз, беги!

Пока дети в возрасте от полутора до двух лет разминаются перед стартом, на площадке выступает танцевальный клуб «Алиса». Еще несколько минут - и очередная пятерка малышей мчится к финишу. Здесь все оказалось намного проще: дети бегут, родители зовут, телефоны почти не пригодились. В основном обходились плакатами и кричалками. Вот маленький Микки Маус со слезами на глазах отрывается от старта, но уже через пару секунд с улыбкой мчится к папе, который поджидает на финише. Торопясь, малыш падает на дорожку! Зрители волнуются, а милый мышонок уже поднялся и вовсю смеется - первым прибежал. Это был Коля Шутов. Его мама, папа и сестренка - настоящая группа поддержки: все в костюмах героев из мультфильмов про Микки Мауса.

- Каждый чемпионат проходит очень позитивно, эмоции только положительные, дети счастливы, а поэтому счастливы и мы с мужем. В прошлый раз, кстати, были в костюмах в стиле Человека-паука, - с восторгом рассказывает мама Коли.

Преодолев дистанцию, они дружно направляются в творческую зону. Там проходит конкурс рисунков, организованный еще одним партнером шестого чемпионата «Карапузы, на старт!» - компанией Centrum, которая предлагает широкий выбор товаров для детского творчества в хорошо узнаваемых лицензионных коллекциях. В портфеле компании такие популярные лицензии, как «Холодное сердце», Barbie, Hot Wheels, Enchantimals, My Little Pony, «Фиксики», «Смешарики», «Тролли». Один из них, кстати, «Комсомольская правда» разыграла среди участников чемпионата. Победителям конкурса рисунков подарили товары для детского творчества, а также натуральные напитки из растительного сырья от «Витан-НН». Компания уже несколько лет растит своего собственного потребителя, разрабатывая компоты на травах для детей. После того как они начали пить продукцию «Витана», выяснилось, что ребята стали меньше уставать на уроках и в детском саду, реже болеть простудными заболеваниями. Максимум пользы и никаких вредных элементов в составе. На нашем чемпионате была и кристально чистая вода «Городецкая настоящая», которая добывается в одном из малых исторических городов России, в древнейшем городе Нижегородской области. Вкус воды отличается своей необычайной мягкостью и легкостью, что и подтверждает природное происхождение воды. В этой воде в нужных количествах присутствуют полезные минералы, необходимые для организма, в том числе и растущего.

Попили, поели, порисовали, побегали, а что дальше? Правильно! Дальше - забота о здоровье. И здесь спасают наши спонсоры. Российская серия детской косметики и бытовой химии «Умка» - настоящий кладезь средств по уходу за малышами. Каждая мама найдет здесь все, что необходимо для ухода за малышом с самого рождения: гипоаллергенные кремы, шампуни, мыло, влажные салфетки, пеленки, зубные пасты, а также безопасная бытовая химия. Все средства созданы на основе растительных компонентов с заботой о будущем и здоровье детей - вот почему, мамы доверяют ТМ «УМКА». Красивые тюбики, ароматные кремы и разнообразие средств заинтересовали на чемпионате даже самых маленьких участников. Рядом со стеллажом, на котором стояли десятки баночек, постоянно толпились малыши - они внимательно рассматривали ассортимент, пытались дотянуться до того, что понравилось. А когда им это удавалось, уже не хотели отпускать. Знают толк в выборе!

"Умка" не только подарила карапузам полезные кремы и шампуни, но и устроила конкурс рисунков. Фото: Елена Валова

Счет на миллисекунды!

Участников из третьей категории уже наградили и вручили вкусные и полезные подарки. Компания SILCAMED - эксперт в области гигиены полости рта для детей - подарила маленьким бегунам зубные пасты и щеточки. Средства гигиены компании отвечают самым высоким стандартам, а в их составе есть самое необходимое для детей - кальций, фтор и витамины. Теперь зубки у наших карапузов точно будут расти крепкими и здоровыми. Кроме того, широко улыбаться они будут при просмотре новых мультфильмов благодаря месячной подписке от ivi.ru. Каждый малыш, который занял первое место в своей категории, получил такой сертификат.

На подходе последние пятерки малышей в возрасте от двух до трех лет. Здесь самая сильная конкуренция и быстрые скорости - настоящие соревнования. Только и успевай ловить их на финише: вовремя не остановишь - убегут куда глаза глядят. Пробежали быстро - счет был на миллисекунды. Победители определены, награждены и довольны.

Родители в этом году проявили. пожалуй, максимум креатива. Фото: Елена Валова

Вот и завершился шестой чемпионат «Карапузы, на старт!». Уставшие малыши уже вскарабкались на родителей и, полусонные, отправились домой. «Комсомолка» благодарит всех участников за незабываемые эмоции и прекрасное настроение. Отличных каникул вам! До скорых встреч осенью!

КСТАТИ

Партнер VI Регионального семейного чемпионата ООО «Открытая дистрибьюторская компания» проводит конкурс в группе «Шестой чемпионат «Карапузы, на старт!» в социальной сети «Вконтакте». Победитель получит месячный запас детского питания торговых марок «Егор Иваныч» и Habibi. Чтобы принять участие, нужно сделать репост записи с конкурсом, оставить отзыв о продукции и просто ждать результатов.

Счастливчик будет выбран рандомно 10 июня. Желаем удачи! Читайте подробности в нашей группе «Вконтакте».

Поздравляем!

Победители шестого областного чемпионата «Карапузы, на старт!»

Дети от 8 месяцев до года:

1-е место - Татьяна Клюева

2-е место - Дмитрий Маслов

3-е место - Александр Масленников

Дети от года до 1,5 лет:

1-е место - Егор Тихонов

2-е место - Ксения Челышева

3-е место - Мария Перова

Дети от 1,5 до 2 лет:

1-е место - Мирослав Русяев

2-е место - Евгения Семенова

3-е место - Есения Морозова

Дети от 2 до 3 лет:

1-е место - Дарья Харитонова

2-е место - Даниил Лемехов

3-е место - Мария Ялагина