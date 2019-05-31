2019-05-31T16:57:17+03:00
Общество

Арзамасские борцы стали призерами международного и российского турниров

Все они – воспитанники спортивного клуба «Знамя»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Арзамасские борцы стали призерами международного и российского турнировАрзамасские борцы стали призерами международного и российского турнировФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Борцы спортклуба «Знамя», воспитанники тренеров Евгения и Вадима Рыжковых, стали призерами международного и российского турниров. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

На Международном юношеском турнире по вольной борьбе в г.Вилкавишкис (Литва) в своих весовых категориях первые места заняли Антон Сотников, Илья Назаров и Станислав Рузанов. Вместе с арзамасскими спортсменами право на медали турнира оспаривали 170 борцов из других городов России, стран Балтии, Польши, Украины и Румынии.

Не отстала от юношей и девушка-борец Татьяна Сотникова. На Первенстве России по вольной борьбе среди девушек до 16 лет в Новочебоксарске она завоевала бронзу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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