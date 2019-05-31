Надежда Чурилова завоевала две «бронзы» на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Японии

Воспитанница спортклуба «Знамя» Арзамасского приборостроительного завода Надежда Чурилова взяла две «бронзы» на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Японии. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Чемпионат мира по жиму классическому и экипировочному дивизиону проходил с 19 по 26 мая в Токио. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Японии, Англии, Франции, Германии, Швеции, Финляндии, Испании, Австрии, Голландии, Норвегии, Дании, Люксембурга, России, Украины, Белоруссии, Казахстана, США.

Надежда Чурилова выступала в весовой категории до 63 кг. Бронзовую награду наша землячка завоевала в дисциплине «жим классический» с результатом 90 кг. В дисциплине «экипировочный дивизион» с результатом 130 кг она также поднялась на третью ступень пьедестала почета. Наставник спортсменки – тренер Сергей Шипов.

Наша землячка входила в состав сборной команды России, которая в общекомандном зачете по итогам соревнований заняла первое место.