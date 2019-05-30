«Такого ни у кого нет!»: Нижегородец необычно украсил свой двор

Ежики из гвоздей, писающий в колодец мальчик и огромный удав, обвивающий дерево. Чего только нет во дворе дома № 25 по Снежной улице в Ленинском районе! И все это дело рук одного мастера - пенсионера Сергея, который от скуки занялся украшением родного двора.

- Я ведь тридцать лет работал фотографом, а потом ушел на пенсию. Надоело все, - рассказал нижегородец «Комсомолке».

Нижегородец необычно украсил свой двор на Снежной улице, 25.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Нижегородец необычно украсил свой двор на Снежной улице, 25.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Первая инсталляция появилась перед окнами жильцов панельной пятиэтажки десять лет назад. Выброшенные на помойку вещи мужчина приводил в божеский вид и создавал из них целые композиции. Сейчас на Снежной есть кусочек Эдема: яблонька со змием-искусителем, поджидающим новых грешников. Откуда такая фантазия? Часть объектов сделана Сергеем по мотивам собственных снов.

- Это наш Серега! Посмотрите, какую красоту сделал. Такого ни у кого нет! - ворвался в наш разговор Владимир, сосед Сергея. - Это вы еще в подъезде у нас не были. Там тоже цветочки всякие, игрушечки…

Нижегородец необычно украсил свой двор на Снежной улице, 25.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Нижегородец необычно украсил свой двор на Снежной улице, 25.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

По словам пенсионера, его необычное творчество нравится почти всем местным жителям - примерно 99 процентам. Хотя кто-то нет-нет, да и разрушит какую-нибудь поделку. Причем балуются в основном детишки.

- Дети долбят по крашеному пластику, он и разваливается. А я что, буду каждый год ходить красить? Зачем мне? - отмахнулся Сергей. - Больше не занимаюсь этим.

Нижегородец необычно украсил свой двор на Снежной улице, 25.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Нижегородец необычно украсил свой двор на Снежной улице, 25.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Примечательно, что за семь лет нижегородец потратил на благоустройство дворика около 70 тысяч рублей («каждый год - по червонцу»). Деньги шли на краску да гвозди. На изготовление одних только ежиков потребовалось 3,5 тысячи гвоздей, а это десять килограммов!

- Больше на такие подвиги я не гожусь. Руки не работают, старый стал, - отметил собеседник «Комсомолки».

Нижегородец необычно украсил свой двор на Снежной улице, 25.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА