Сергей Митин посетил АПЗ с рабочим визитом

26 мая Арзамасский приборостроительный завод с рабочим визитом посетил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, экс-губернатор Новгородской области Сергей Митин. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Сергей Митин, уроженец города Горького, провел на родине выездное заседание экспертного совета при временной комиссии Совета Федерации по законодательному обеспечению развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ, на котором обсуждались вопросы кооперации промышленных предприятий Нижегородской области для создания современного отечественного оборудования и сельхозтехники.

В ходе визита в сопровождении генерального директора Олега Лавричева Сергей Митин посетил АПЗ. Сенатору продемонстрировали механический и сборочный цеха, музей истории предприятия.

Как оказалось, с продукцией, выпускавшейся в разные годы на АПЗ, Сергей Митин хорошо знаком, а широкий номенклатурный ряд изделий спецтехники приятно удивил члена Совета Федерации.

– Меня поразила огромная номенклатура. Сложно управлять предприятием, которое выпускает такое количество изделий, причем многоплановых: единичные и массовые, оборонные и гражданские, в том числе медицинские. Все это говорит о большом потенциале коллектива. Конечно, поразило, что сегодня, несмотря на все сложности, предприятие развивается. Блестящая идея – создать специализированную компанию, которая занимается новыми разработками, потому что сегодня огромная конкуренция и на рынке вооружения, и на рынке гражданской продукции. Чтобы идти вперед, надо постоянно заниматься разработками. Я почти полвека занимаюсь промышленностью, посмотрел очень много предприятий в нашей стране и за рубежом – гордость берет за земляков, сумевших создать такой завод, сохранить его в перипетиях 90-х годов и сегодня в таком блестящем виде демонстрировать. Говорю всем заводчанам слова благодарности. Держитесь за свое предприятие, - напутствовал сотрудников АПЗ Сергей Митин.

Особый интерес у Сергея Митина вызвала новая продукция предприятия – беспилотный летательный аппарат вертолетного типа, который может комплексно применяться в различных секторах агропромышленного комплекса.

В завершение экскурсии Сергей Митин оставил запись в книге почетных гостей музея предприятия, где поблагодарил за труд арзамасских приборостроителей.