2019-05-31T16:32:42+03:00
Происшествия

«Приставил к горлу нож»: неизвестный мужчина угрожал убить семиклассницу в Борском районе

Инцидент произошел в деревне Оманово 27 мая
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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«Приставил к горлу нож»: неизвестный мужчина угрожал убить семиклассницу в Борском районе«Приставил к горлу нож»: неизвестный мужчина угрожал убить семиклассницу в Борском районеФото: Иван ВИСЛОВ
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13-летняя жительница Бора Катя Марченко (имя и фамилия изменены – прим. авт.), помогая маме и бабушке загонять на ферму коров, и подумать не могла, что ей предстоит пережить, наверное, самые страшные минуты своей жизни. К девочке, находившейся на поле, внезапно подошел неизвестный мужчина с ножом.

- Он приставил Кате к горлу клинок и угрожал убить ее! – рассказала мама потерпевшей девочки. – К счастью, дальше угроз дело не зашло. Но этот мужчина явно опасен!

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Личность нападавшего устанавливается. За совершение данного преступления злоумышленнику может грозить наказание в виде принудительных работ или лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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