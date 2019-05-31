Писатель Александр Проханов посетил Арзамасский приборостроительный завод

Известный писатель, главный редактор газеты «Завтра», председатель Изборского клуба Александр Проханов побывал на Арзамасском приборостроительном заводе и пообщался с его сотрудниками.

Александр Андреевич с 1970 года стал известен всей стране своими репортажами из Афганистана, Никарагуа, Камбоджи, Анголы и других мест. Одним из первых он описал события советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский. Написал десятки книг, а роман «Господин Гексоген», рассказывающий о событиях российской истории 1999 года, в частности серии взрывов жилых домов, был удостоен премии «Национальный бестселлер». Публицистика и художественное творчество Александра Проханова пронизаны симпатией к христианству, России и всему русскому. Последние два года он работает над циклом передач «В поисках русской мечты».

Именно за этим писатель и приехал в Арзамас. Видеосъемку он начал с приборостроительного завода, где его лично встретил генеральный директор Олег Лавричев.

Музей истории АПЗ наглядно демонстрирует основные вехи развития предприятия: фонарик «жучок», фильмоскоп, люстры, индикатор кислорода, ротаметры, сложные инерциальные системы, магнитофон «Легенда-404», перестройка… Рассказ генерального директора порождал философские размышления писателя.

А.П.: В период перестройки надо же было совершить чудовищный по виражу маневр: сменить интересы, мозги, рынки… Это же другая экономика!

О.Л.: На нашем заводе этот маневр был совершен. Надо было выживать, сохранять коллектив. АПЗ – уникальное предприятие с большим потенциалом, поэтому люди постарались сохранить для себя тот плацдарм, где они проработали всю жизнь, чтобы здесь были перспективы для детей, для последующих поколений.

А.П.: То, что сохранились такие ядра, небольшие очаги, как ваш завод, – позволило воскреснуть всей техносфере.

О.Л.: В промышленности есть примеры того, как многое безвозвратно было утрачено вплоть до ликвидации предприятий. Мы же поднимаемся, потому что сумели сохранить базовые вещи. И сохранились они благодаря энтузиазму руководителей, коллективов, инженеров, которые не «расползлись» по рынкам.

А.П.: Это поразительно! Это – подвиг! После 90-х два контингента совершили абсолютные подвиги. Это инженеры, которые вытащили полуубитую нашу техносферу из этого гроба, воссоздали в лучших вариантах советские образцы и пошли дальше. А второй контингент – это батюшки, которые поставили алтари, монастыри на местах разгрома, развала. Связка алтарей и оборонных заводов. Народ получил одно и то же задание и с ним справился.

О.Л.: Совершенно точно!

В том, что производство после 90-х не просто возродилось, а до сих пор колоссальными темпами развивается и набирает обороты, Александр Проханов убедился лично, посетив механический и сборочный цеха. Чистые помещения с особым микроклиматом, новейшее оборудование, квалифицированные сотрудники, сложная номенклатура изделий, стерильность на сборке конечной продукции. Персонал доброжелателен и открыт для беседы. Все это не просто удивило писателя, который за свои 80 с небольшим лет повидал на этом свете многое, но и тронуло до глубины души.

Его комментарий о заводе сотрудники 41-го цеха, что находились рядом, слушали с замиранием сердца:

– Великолепный завод, чудесные люди и атмосфера напряженной чистоты. Чистота требует напряжения, внутренней сосредоточенности, мобилизации, особого выражения глаз. Ведь чистота не терпит сквернословия, негативного отношения друг к другу. Поэтому мне кажется, что это ультрасовременное производство, которое взращивается благодаря усилиям вашего замечательного директора, взращивает и людей, которые вместе с производством становятся все рафинированнее, точнее, чище.

В Арзамасе есть своя мечта. Я не могу ее сейчас точно выразить, но она складывается из этих великолепных, восхитительных обветшалых храмов, которые своими усталыми крестами вознесены к небу, где касаются божественной лазури. Арзамасская мечта связана с этим драгоценным производством, таким авангардом, ультрасовременной цивилизацией. Кажется, что великолепная архаика и ультрасовременный техносферный завод находятся в неком противоречии, что между ними есть временной разрыв. На самом деле его нет, потому что мечта арзамасская связана с соединением земного и божественного, точнейшего технологического расчета с молитвой. Храмы служат обороне, они защищают Россию от всяких посягательств, дурных взглядов, клеветы, инсинуаций, от того, чем сейчас славится Запад и на чем основана новая стратегия разрушения России. Русским пытаются внушить комплекс неполноценности, нелюбовь к своей Родине, ненависть к Победе, своим лидерам. А здесь создается ультрасовременное оружие, которое будет отбивать эти земные посягновения – крылатые ракеты врага и их носители на дальних подступах. Святость того и другого делает Арзамас всеобъемлющим градом. И люди, которые здесь живут в таких маленьких домиках, зимой чуть ли не по кровлю заносимых сугробами, это люди, которые строят, реставрируют храмы и молятся в них, а также люди, которые золотом и серебром делают драгоценные контакты для наших оборонных систем. Поэтому в человеке арзамасском соединяется древнее с грядущим. И все это для меня является восхитительным ощущением вашего города и наполняет арзамасскую мечту. Соединение несоединимого, узнавание неузнаваемого, воплощение невоплотимого. То есть соединение неба и земли. Поиск из наших земных вопросов на небесах.

На память о визите в Арзамас и на АПЗ Олег Лавричев вручил Александру Проханову картину и книги о городе и предприятии. А Александр Андреевич, в свою очередь, оставил запись в книге почетных гостей музея: «Великий авиационный завод! Арзамасские алтари и цеха оборонных заводов – это и есть российское чудо!»