АПЗ представил беспилотник «Грач» на научно-техническом форуме в Московской области

Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина представил беспилотный летательный аппарат «Грач» на III научно-техническом форуме «День передовых технологий правоохранительных органов», который проходил с 23 по 25 мая в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В мероприятии приняли участие представители различных ведомств, обеспечивающих безопасность граждан нашей страны. На выставочных площадках свои инновационные разработки, а также готовую продукцию представили около 150 ведущих производителей вооружения и специальной техники, работающих по государственному оборонному заказу в интересах Росгвардии и других силовых структур.

Новейшая военная и специальная техника, стрелковое оружие и боеприпасы, системы охраны объектов, многоцелевые летательные аппараты и беспилотные комплексы, технические средства охраны, медицинское оборудование, средства РХБ, защиты и разведки, специальная радиоэлектроника и многие другие разработки были представлены по 14 тематическим направлениям.

Открыли форум заместитель председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов и директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов.

- Прекрасно организованный форум, очень интересная выставочная экспозиция, - оценил заместитель председателя Правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. – Представлена продукция 148 предприятий ОПК, тысяча экспонатов, около 250 - впервые. По всем направлениям: экипировка, стрелковое вооружение, боеприпасы, очень широкая номенклатура новых работ в области нелетального оружия, специальные средства защиты, средства разведки, беспилотные средства. Все это для того, чтобы обеспечить надежную защиту интересов наших граждан и жизнь бойцов Росгвардии в различного рода конфликтах. Очень интересные разработки. Я считаю, что коренным образом, если все это мы внедрим, изменит облик бойцов Росгвардии.

Особый интерес у участников форума вызвала экспозиция, представленная в кластере «Комплексы с беспилотными летательными аппаратами», где среди новейших разработок был и БПЛА «Грач» производства АПЗ.

- Наша главная особенность, что мы поднимаем большой вес до 40 кг, конкурентов в этой нише очень мало. На выставке представлены летательные аппараты с маленькой нагрузкой, которые не позволяют скомпоновать несколько видов камер или обеспечить дальность обзора, вращение. А компоновка нашего летательного аппарата это обеспечит в полной мере и с легкостью, - рассказал заместитель главного конструктора ООО «Арзамасское приборостроительное конструкторское бюро» - дочернего предприятия АПЗ Владимир Пименов.

Функции Росгвардии – охрана важных государственных объектов, обеспечение безопасности высших должностных лиц страны, охрана общественного порядка, участие в борьбе с терроризмом, экстремизмом и другие. В связи с этим и очень высоки требования к продукции, которую они берут на вооружение.

- Главное направление войск национальной гвардии - это охрана важных государственных объектов на территории РФ. И охрана в современных условиях невозможна без применения беспилотных летательных аппаратов. Наиболее полную картину того, что происходит вокруг объекта - подъезды, маршруты движения транспорта, люди, - можно отследить только при помощи беспилотных летательных аппаратов. Поэтому эта тема последние три года очень активно у нас развивается, ей уделяется руководством службы большое внимание, и в ближайшее время мы будем соответствовать всем современным требованиям в отношении наличия и применения беспилотных летательных аппаратов, - заявил начальник департамента техники и вооружения Росгвардии Алексей Беззубиков.

За три дня работы форума экспозицию Арзамасского приборостроительного завода посетили десятки делегаций различных силовых структур и ведомств Министерства обороны страны, а также представители компаний, которым интересна кооперация по тематике БПЛА.

За активное участие в III научно-техническом форуме «День передовых технологий правоохранительных органов РФ» АО «АПЗ» награждено дипломом.