4000 гостей посетили восьмой кулинарный фестиваль «Арзамасский гусь»

Кулинарный фестиваль «Арзамасский гусь» в восьмой раз прошел 25 мая 2019 года на территории профилактория «Морозовский» в Арзамасском районе. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

На фестиваль приехали более четырех тысяч гостей. Праздник включал в себя кулинарные мастер-классы профессиональных поваров со всей России, приготовление шоу-блюд, выступления фольклорных коллективов, а также концерт группы «Леприконсы».

Главным событием гастрономической программы фестиваля стало проведение «Кулинарного театра» — серии профессиональных мастер-классов, которые провели шеф-повара из Нижнего Новгорода, Сочи, Казани, Москвы и Ульяновска. Каждый из поваров не только приготовил свое фирменное блюдо, но и поделился секретами технологии и историей создания блюда. «Кулинарный театр» посетили порядка 80 человек — поваров, студентов кулинарных училищ, блогеров, журналистов и просто гурманов.

В рамках «Кулинарного шоу» было приготовлено 10 шоу-блюд. За сытость гостей отвечали не только профессиональные повара, но и любители, которые достигли в кулинарии значительного мастерства. Так, например, повар-любитель Светлана Шестова приготовила варенье из одуванчиков, шеф-повар из Севастополя Михаил Поздняков добавил фестивалю черноморских ноток, накормив гостей пельменями с рапанами. Кроме того, в рамках шоу было приготовлено 50 литров ухи из судака и 30 кг каши с кабаном и гусем.

Особый интерес гостей вызвал конкурс барбекю. Конкурс проводится второй год подряд и предлагает любому желающему приготовить мясо на углях по своему фирменному рецепту. Победителями конкурса стали Варвара и Роман Шабашовы из Арзамаса. По итогам все победители получили призы и дипломы.

На сцене выступили фольклорные ансамбли из Нижегородской области, Майя Балашова, народный артист России Валерий Семин и специальные гости фестиваля — группа «Леприконсы» из Минска.

Фестиваль завершился световым флайборд-шоу, салютом и торжественным спуском на воды Морозовского озера главного символа фестиваля — арзамасского гуся.

СПРАВКА «КП»

Фестиваль «Арзамасский гусь» проводится ежегодно по инициативе АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина». За годы существования фестиваль стал престижной гастрономической площадкой для профессиональных поваров и одним из любимых праздников гостей.