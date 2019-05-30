«Там слепни с воробья!»: Глава «КосмоКурса» показал место, где планируется построить первый в России частный космодром

Гендиректор ООО «КосмоКурс» Павел Пушкин побывал на месте, где планируется строительство первого в России частного космодрома. О чем он сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/712093" frameborder="0"></iframe> Место, где планируется построить первый в России частный космодром.

- Если вам будут рассказывать про распаханные поля и про живые деревни в местах предполагаемого размещения космодрома, то это немного не так, - написал Пушкин.

Частный космодром хотят построить в Нижегородской области.Фото: СОЦСЕТИ

Свои слова руководитель компании, которая займется возведением космодрома, проиллюстрировал парой фотографий и видео. Особое впечатление на Павла Пушкина произвели насекомые, обитающие в тех краях.

- Слепни, конечно, огроменные! Размером с воробья, - доложил глава «КосмоКурса».

Частный космодром хотят построить в Нижегородской области.Фото: СОЦСЕТИ

Подписчики поинтересовались, не помешают ли они взлетам ракет. Оказалось, беспокоиться не о чем.

- Нет, конечно, - ответил Пушкин.

«Комсомольская правда» рассказывала про соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта по строительству суборбитального космического комплекса на территории региона, которое подписало правительство Нижегородской области, корпорация развития Нижегородской области и ОО «КосмоКурс».

Если проект первого в России частного космодрома согласуют с Роскосмосом, возведение объекта начнется уже в 2020 году. При этом, где именно будет находиться космодром, пока неясно. В правительстве уточнили, что сейчас ведется подбор участка для строительства комплекса. При этом, по информации неофициальных источников, космодром собираются построить в Ардатовском районе, что в 160 км от областного центра.

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