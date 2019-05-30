«Там слепни с воробья!»: Глава «КосмоКурса» показал место, где планируется построить первый в России частный космодром
Гендиректор ООО «КосмоКурс» Павел Пушкин побывал на месте, где планируется строительство первого в России частного космодрома. О чем он сообщил на своей странице в «Фейсбуке».
Место, где планируется построить первый в России частный космодром.
- Если вам будут рассказывать про распаханные поля и про живые деревни в местах предполагаемого размещения космодрома, то это немного не так, - написал Пушкин.
Частный космодром хотят построить в Нижегородской области.Фото: СОЦСЕТИ
Свои слова руководитель компании, которая займется возведением космодрома, проиллюстрировал парой фотографий и видео. Особое впечатление на Павла Пушкина произвели насекомые, обитающие в тех краях.
- Слепни, конечно, огроменные! Размером с воробья, - доложил глава «КосмоКурса».
Частный космодром хотят построить в Нижегородской области.Фото: СОЦСЕТИ
Подписчики поинтересовались, не помешают ли они взлетам ракет. Оказалось, беспокоиться не о чем.
- Нет, конечно, - ответил Пушкин.
«Комсомольская правда» рассказывала про соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта по строительству суборбитального космического комплекса на территории региона, которое подписало правительство Нижегородской области, корпорация развития Нижегородской области и ОО «КосмоКурс».
Если проект первого в России частного космодрома согласуют с Роскосмосом, возведение объекта начнется уже в 2020 году. При этом, где именно будет находиться космодром, пока неясно. В правительстве уточнили, что сейчас ведется подбор участка для строительства комплекса. При этом, по информации неофициальных источников, космодром собираются построить в Ардатовском районе, что в 160 км от областного центра.
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ИСТОЧНИК KP.RU