Картины современных художников появились на фасадах теплопунктов АО «Теплоэнерго» в рамках фестиваля «Место»

Фасады производственных объектов – тепловых пунктов АО «Теплоэнерго» — стали полотнами для 15 лучших уличных художников России – участников стрит-арт фестиваля «Место». Общая площадь рисунков превысит 220 кв метров. Напомним, что фестиваль проходит третий год подряд при поддержке администрации Нижнего Новгорода для развития уличного искусства в России. Полотнами для уличных художников станут более десяти поверхностей в городе, четыре из них — фасады теплопунктов АО «Теплоэнерго».

По словам организатора фестиваля, уличного художника Никиты Nomerz`а, «в прошлом году рисовали, в основном, на видовых объектах в центре города, а в этом решили углубиться в спальные районы».

«Нам важно показать многогранность уличного искусства, где каждый сможет найти близкую по духу работу. В частности, на ул. Керченской, 20 у жителей появился яркий акцент, который разбавил монолитность бетонных построек в спальном районе, а на ул. Народной, 48 можно увидеть сразу несколько работ в разных стилях», — говорит Никита Nomerz.

Фото: АО "Теплоэнерго"

Местные жители согласны с художниками.

«Раньше такую красоту можно было увидеть в верхней части города, а теперь у нас на глазах пустая серая стена во дворе микрорайона превратилась в произведение искусства. Это добавляет в жизнь красок. Здорово, если бы подобные работы появились на всех технических постройках», — говорит жительница ул. Керченской Елена Иванова.

«С 2012 года мы сотрудничаем с художниками, которые рисуют на фасадах наших объектов. Практика показала, что такой вид уличного искусства помогает не только сделать наши котельные яркими и красивыми арт-объектами, но и позволяет бороться с граффити-хулиганами, которые портят внешний вид построек разрисовками с сомнительными надписями и автографами-тэгами. На тех объектах, где нанесен профессиональный рисунок, уже не появляются случайные надписи», — говорит начальник отдела благоустройства АО «Теплоэнерго» Алексей Марков.