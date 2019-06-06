Кинезиологическое тейпирование в Нижнем Новгороде
Кинезиологическое тейпирование - это новейший метод профилактики и лечения многих заболеваний в спортивной медицине, реабилитации, профессиональном спорте.
Также кинезиологическое тейпирование стало широко применяться среди самых разных специалистов: терапевтов, спортивных врачей, тренеров, неврологов, косметологов.
Кинезиологическое тейпирование - это наложение специальных эластичных клейких лент (тейпов) на различные участки тела.
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Что представляют из себя кинезиотейпы?
Кинезиотейпы – это эластичные клейкие ленты, изготовленные из 100% хлопка. Клеящий слой кинейзотейпа гипоаллергененный, а эластичность и толщина тейпа приближены к верхнему слою кожи (эпидермису).
Кинезиотейп позволяет коже дышать, благодаря своей хлопковой основе. Также тейп легко высыхает при занятиях в бассейне, посещении душа, во время тренировок.
Кинезиотейп накладывается на кожу на длительный промежуток времени.
Кинезиотейп используется до 5 дней, круглосуточно.
Достоинство тейпа в том, что кинезиотейп фиксирует поврежденное место и создает ему покой, но при этом не ограничивает движение человека.
Фото: Онли Клиник
Как действует кинезиотейп?
- Благодаря кинезиотейпу кожа связывается с подлежащими мышцами при помощи фасций.
- Тейп фиксирует кожу и создает натяжение.
- Кинейзотейп фиксирует мышцу и не позволяет ей сокращаться и растягиваться.
- Тейп создает эффект микромассажа.
- Кинезиотейп ограничивает подвижность, создав, таким образом, оптимальные условия для восстановления.
- Тейп полностью не обездвиживает движения.
- Тейпирование уменьшает болевой синдром, отечность и гематомы.
Когда врачи Онли Клиник рекомендуют использование кинезиологического тейпирования:
- Заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата;
- Ушибы, гематомы, рубцовые изменения кожи;
- Повреждения связок и сухожилий;
- Повреждения суставов;
- Мышечные боли;
- Профилактика травм в спорте.
Фото: Онли Клиник
Цели кинезиологического тейпирования:
- Обезболивающий и противовоспалительный эффекты;
- Лимфодренажный;
- Нормализация мышечного тонуса, быстрое восстановление ослабленных мышц;
- Предотвращение возникновения ряда травм (растяжения и разрывы связок и др.);
- Избавление от хронических головных болей, боли в пояснице при беременности и менструациях;
- Реабилитация после операций, периферические и центральные параличи, нарушения осанки и даже коррекция целлюлита;
- Лечение пяточной шпоры, вальгусной деформации, приобретенном плоскостопии;
- Тейпирование стопы и голеностопного сустава часто применяется в спорте для профилактики травм и в реабилитационном периоде.
Кинезиотейпирование бывает функциональным (профилактическим), лечебным (иммобилизационным) и реабилитационным, в зависимости от особенностей его применения.
Спектр применения тейпирования широк и не ограничивается вышеперечисленными пунктами.
Кинезиологическое тейпирование в Нижнем Новгороде.
Кинезиологическое тейпирование активно применяется врачами в Онли Клиник.
Очень важно, что тейпирование принесет положительный результат только в том случае, если будет правильно наклеен.
Это значит, что наклеивать тейп должен специалист после предварительной консультации.
В противном случае тейпирование не принесет нужного результата и даже вызовет ухудшение Вашего самочувствия.
Кинезиологическим тейпированием в Нижнем Новгороде занимаются высококвалифицированные специалисты медицинского центра Онли Клиник.
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