Кинезиологическое тейпирование в Нижнем Новгороде.

Кинезиологическое тейпирование - это новейший метод профилактики и лечения многих заболеваний в спортивной медицине, реабилитации, профессиональном спорте.

Также кинезиологическое тейпирование стало широко применяться среди самых разных специалистов: терапевтов, спортивных врачей, тренеров, неврологов, косметологов.

Кинезиологическое тейпирование - это наложение специальных эластичных клейких лент (тейпов) на различные участки тела.

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Что представляют из себя кинезиотейпы?

Кинезиотейпы – это эластичные клейкие ленты, изготовленные из 100% хлопка. Клеящий слой кинейзотейпа гипоаллергененный, а эластичность и толщина тейпа приближены к верхнему слою кожи (эпидермису).

Кинезиотейп позволяет коже дышать, благодаря своей хлопковой основе. Также тейп легко высыхает при занятиях в бассейне, посещении душа, во время тренировок.

Кинезиотейп накладывается на кожу на длительный промежуток времени.

Кинезиотейп используется до 5 дней, круглосуточно.

Достоинство тейпа в том, что кинезиотейп фиксирует поврежденное место и создает ему покой, но при этом не ограничивает движение человека.

Фото: Онли Клиник

Как действует кинезиотейп?

- Благодаря кинезиотейпу кожа связывается с подлежащими мышцами при помощи фасций.

- Тейп фиксирует кожу и создает натяжение.

- Кинейзотейп фиксирует мышцу и не позволяет ей сокращаться и растягиваться.

- Тейп создает эффект микромассажа.

- Кинезиотейп ограничивает подвижность, создав, таким образом, оптимальные условия для восстановления.

- Тейп полностью не обездвиживает движения.

- Тейпирование уменьшает болевой синдром, отечность и гематомы.

Когда врачи Онли Клиник рекомендуют использование кинезиологического тейпирования:

- Заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата;

- Ушибы, гематомы, рубцовые изменения кожи;

- Повреждения связок и сухожилий;

- Повреждения суставов;

- Мышечные боли;

- Профилактика травм в спорте.

Фото: Онли Клиник

Цели кинезиологического тейпирования:

- Обезболивающий и противовоспалительный эффекты;

- Лимфодренажный;

- Нормализация мышечного тонуса, быстрое восстановление ослабленных мышц;

- Предотвращение возникновения ряда травм (растяжения и разрывы связок и др.);

- Избавление от хронических головных болей, боли в пояснице при беременности и менструациях;

- Реабилитация после операций, периферические и центральные параличи, нарушения осанки и даже коррекция целлюлита;

- Лечение пяточной шпоры, вальгусной деформации, приобретенном плоскостопии;

- Тейпирование стопы и голеностопного сустава часто применяется в спорте для профилактики травм и в реабилитационном периоде.

Кинезиотейпирование бывает функциональным (профилактическим), лечебным (иммобилизационным) и реабилитационным, в зависимости от особенностей его применения.

Спектр применения тейпирования широк и не ограничивается вышеперечисленными пунктами.

Кинезиологическое тейпирование в Нижнем Новгороде.

Кинезиологическое тейпирование активно применяется врачами в Онли Клиник.

Очень важно, что тейпирование принесет положительный результат только в том случае, если будет правильно наклеен.

Это значит, что наклеивать тейп должен специалист после предварительной консультации.

В противном случае тейпирование не принесет нужного результата и даже вызовет ухудшение Вашего самочувствия.

Кинезиологическим тейпированием в Нижнем Новгороде занимаются высококвалифицированные специалисты медицинского центра Онли Клиник.

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