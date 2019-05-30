2019-05-30T17:24:51+03:00
Общество

Двенадцать часов живой музыки: Фестиваль Opus 52 возвращается в Нижний Новгород

Впервые приволжскую столицу посетит трубач с мировым именем Маркус Штокхаузен
Анастасия НАЗАРОВА
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Фестиваль современной музыки пройдет 8 июня.Фестиваль современной музыки пройдет 8 июня.
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Четвертому международному музыкальному фестивалю Opus 52 быть! Этой радостной новостью организаторы поделились 30 мая.

Дело в том, что два года назад мероприятие пришлось отменить: директор Нижегородского центра немецкой и европейской культуры Павел Милославский заявил, что, трезво оценив свои силы, принято решение отказаться от проведения фестиваля в 2017 году. Причем на тот момент программа его была сформирована и согласована.

На этот раз фестиваль поменяет дислокацию и переедет ни много ни мало на территорию Нижегородского Кремля.

Фестиваль современной музыки пройдет 8 июня.

Фестиваль современной музыки пройдет 8 июня.

- Современная музыка всегда открыта слушателям и Кремль должен стать максимально отрытой частью Нижнего Новгорода. Поэтому специально для фестиваля режим работы Кремля меняется, и он будет открыт до поздней ночи, по нашим прогнозам это два часа ночи, - уточнили организаторы.

Программа Opus 52 впечатляет. Впервые столицу Приволжья посетит мировая звезда трубач Маркус Штокхаузен, сын легендарного композитора Карлхайнца Штокхаузена и худрук ансамбля Wild Life Quartet. Второй знаменитостью станет одна из ведущих скрипок мира Татьяна Гринденко со своим ансамблем Opus Posth.

Фестиваль современной музыки пройдет 8 июня.

Фестиваль современной музыки пройдет 8 июня.

Ожидаются и эксперименты. Так, самый известный ансамбль современной музыки Эстонии Ансамбль U представит на фестивале свой интерактивный проект «Оркестр публики», в котором музыканты совместно со зрителями будут сочинять музыку в реальном времени через Wi-Fi сеть. А духовой барочный ансамбль L'Esprit du Vent сыграет музыку XXI века на старинных инструментах.

В выступлении екатеринбургского Pincode Ensemble прозвучит музыка современных венгерских и уральских композиторов. Кроме того, в фестивале 2019 года поучаствуют местные коллективы – камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» и камерный хор «Нижний Новгород», а также московский ансамбль современной музыки МАСМ.

Мероприятие, вход на который будет бесплатным, стартует 8 июня в 15.00. Возрастное ограничение 0+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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