«Удивляюсь, как сын это выдерживает». Эвелина Бледанс - о миссии 7-летнего Семы, женитьбе старшего сына и отношении к уколам красоты

Во время гастролей в Нижнем Новгороде актриса Эвелина Бледанс дала эксклюзивное интервью «Комсомольской правде», в котором рассказала о миссии своего 7-летнего сына с синдромом Дауна, реакции на женитьбу старшего сына от первого брака и отношении к уколам красоты.

В апреле Эвелина Бледанс отметила 50-летие.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Предназначение Семена - пропаганда человека с синдромом Дауна»

- На днях вы организовали в «Царицыно» инклюзивный пикник, который поддержали Гоша Куценко, Катерина Шпица, Ирина Безрукова и другие известные артисты. Как все прошло?

- Это был анонс открытия моего благотворительного центра «Мы все разные». И, что называется, звезды сошлись! (улыбается) Конечно, хочется сделать пикник ежегодным, может быть, сезонным. Это то редкое мероприятие, на котором все гости абсолютно счастливы и довольны.

- Главным героем пикника стал ваш 7-летний сын Семен. Все норовили с ним сфотографироваться, обняться. Как он справляется с такой бешеной популярностью?

- Я вообще удивляюсь, как мой сын это выдерживает, потому что, действительно, все хотели его обнимать, целовать. Конечно, он устает от подобного. Но он занимается очень важным делом - формирует в России положительное общественное мнение об «особенных» детях. Поэтому Семен терпит, что делать. Он знает, что у него есть миссия и нужно встать, улыбнуться, обнять и так далее. Это его работа.

- У него сейчас такой возраст, когда энергия бьет ключом. Чем Семен занимается в свободное от работы время?

- Сема ходит в сад. У него там много занятий: столярка, ИЗО, английский, плавание. На какие-то серьезные секции у него просто нет времени, потому что занятия в саду длятся почти до шести вечера. Но поскольку мы в этом году идем в школу, то, конечно, будем посещать отдельные кружки. Пока не знаю, какие именно. Однозначно это будет что-то спортивное и творческое. Выберем, когда поймем, как у него строится процесс школьного обучения.

Артистка дала интервью "Комсомолке" перед спектаклем в Нижнем Новгороде.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Уже разговаривали на тему «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь»?

- Пока он хочет стать артистом, потому что очень любит выступать. Делает какие-то сценки, поет, показывает движения. Ему очень нравится выступать на публике, поэтому, скорее всего, это будет связно именно с актерством. Но, думаю, основное предназначение Семена - пропаганда жизни и обучения человека с синдромом Дауна.

- У вас есть сын Николай от первого брака. Он общается с Семеном? Какие у них отношения?

- Семен строит Колю, несмотря на то, что разница в возрасте у них почти двадцать лет. Вообще Семе проще общаться со взрослыми, потому что они идут с ним на контакт. Маленькие дети его не понимают из-за неидеальной речи. А с Колей, которому в этом году исполняется 25 лет, они прекрасно общаются. Но Семик во всех играх главный, даром что младше.

- Николай собирается жениться?

- Пока нет. Думаю, это произойдет внезапно. Я даже не буду знать, в какой момент. Пока не понимаю, как восприму какую-то девушку, свадьбу, детей… Наверное, буду очень рада.

«Я стабильно делала укольчики»

- В своем Инстаграме ведущая Лера Кудрявцева, которой недавно исполнилось 48 лет, подняла тему старости. «То жирная, то страшная, то старая. А хочется сказки и всегда быть молодой». Вы бросились ее успокаивать, мол «мы перманентно юненькие». Для вас эта тема не актуальна?

- У меня вообще этой темы нет. У меня были переживания перед юбилеем (в апреле артистке исполнилось 50 лет. - Прим. ред.), но они быстро прошли. Забыла об этом, погрузившись в новые проекты. Сейчас эта тема меня абсолютно не волнует, как и Лерыча, я уверена. Но время от времени нужно выносить этот вопрос на обсуждение. Знаете, я даже не ожидала, что тот пост будут тиражировать в СМИ. Хотя уверена: темы возраста не существует, когда есть энергия, ты молод душой и есть, чем заниматься. Конечно, если ты уходишь на пенсию, ложишься на диван и не знаешь, что делать, это одно дело. А когда у тебя на данный момент и в перспективе много всего, задумываться о годах бессмысленно.

- Тем не менее нужно поддерживать красоту. Какие процедуры делаете, чтобы оставаться в тонусе?

- На самом деле мне редко удается ходить на какие-то процедуры. Это раньше был вагон времени. Я стабильно делала укольчики, масочки, ходила на массажики. А сейчас отодвинула все это на второй план. То есть лет в двадцать пять я занималась этим гораздо охотнее, а сейчас мне это неважно. Есть возможность - пойду что-то сделаю, нет - займусь чем-то другим.

- А к пластическим операциям как относитесь?

- Пока пластику не делала. Думаю, у меня еще есть время. Хотя через какое-то количество лет, наверное, к этому нужно будет обратиться. А пока нет.

- Сегодня модно изнурять себя многочасовыми тренировками в спортзале. В вашей жизни есть фитнес?

- Я стараюсь по возможности ходить в спортзал. Иногда могу ходить каждый день: то на йогу, то на памп, то на водные занятия. А если некогда, могу десять дней вообще не ходить. То есть видите, опять нет регулярности, но я всегда понимаю, что это нужно. Стараюсь в любую свободную минуту делать упражнения. Даже сейчас, когда выйду на сцену, в перерывах буду вставать в планку или качать мышцы ног. В общем, стараюсь между своими основными профессиональными задачами вкраплять спорт.

- Считается, что женщина становится еще красивее, когда рядом есть любимый мужчина. Согласны?

- Конечно, мужчина влияет на то, выглядит как женщина. И я не исключение. Но я не буду рассказывать о личной жизни, потому что больше не хочу.