16 пляжей откроется в Нижнем Новгороде этим летом

До открытия купального сезона в Нижнем Новгороде остаются считанные дни, и сейчас на всех городских пляжах ведутся последние приготовления. Уже с 1 июня для всех любителей солнца и водных процедур откроются сразу 16 пляжей и две специальные зоны отдыха. Благо погода к этому располагает - уже в ближайшее время в Нижний Новгород вернется настоящая жара.

- В рамках подготовки к пляжному сезону на всех этих участках была проведена масштабная работа, - сообщили «Комсомолке» в департаменте благоустройства администрации Нижнего Новгорода. - В частности, на всей территории была проведена уборка мусора, были окрашены лавочки и зонтики. Кроме того, были отремонтированы детские игровые комплексы и купальни, навесы и пункты размещения спасателей. На большинство пляжей был завезен чистый песок.

Особое внимание в этом году будет уделяться информационной составляющей. В частности, на территории пляжей планируется установить специальные аншлаги с информацией о температуре воды и воздуха, схемами зон отдыха и их границами. Также там будут установлены указатели, буйки, контейнеры для мусора и туалеты.

- На пляжах будут отведены участки акватории для купания детей и для тех, кто не умеет плавать, - говорится в сообщении администрации Нижнего Новгорода. - Глубина в этих акваториях будет не больше 1,3 метра. Эти участки будут обозначены знаками с надписями «место купания детей», линией поплавков или защитным ограждением. Кроме того, все пляжи должны быть радиофицированы, иметь телефонную связь и специальные помещения для оказания пострадавшим первой помощи.

КОНКРЕТНО

Где откроются официальные городские пляжи?

Автозаводский район

Пляж на озере Парковом второй очереди (проспект Молодежный)

Зона отдыха и занятий спортом на реке Оке (улица Фучика)

Пляж на озере Парковом в Автозаводском парке (улица Смирнова)

Пляж на озере в парке им. 777-летия Нижнего Новгорода

Канавинский район

Пляж на озере Березовая роща (микрорайон Сортировочный)

Пляж на озере на улице Архангельской, 14 (микрорайон Сортировочный)

Пляж на Мещерском озере

Пляж на озере у больницы № 39 (Московское шоссе)

Ленинский район

Пляж на озере Силикатном (у дома № 19Б)

Пляж на озере Силикатном (у дома № 23)

Приокский район

Пляж на озере № 1 Щелоковского хутора

Советский район

Пляж на озере № 3 Щеловского хутора

Зона отдыха и занятий спортом на озере № 2 Щелоковского хутора

Сормовский район

Пляж на озере Пестичном

Пляж на озере Лунском

Пляж на озере Светлоярском (улица Мокроусова)

Пляж на озере Светлоярском (улица Гаугеля)

Пляж на озере Парковом в Сормовском парке

КСТАТИ

Пляжи в Нижнем Новгороде будут работать с 10.00 до 19.00 с 1 июня по 31 августа. Открытие пляжного сезона запланировано на 1 июня.