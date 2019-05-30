Шесть автомобилей столкнулись в Борском районе

Крупное массовое ДТП произошло по вине водителя «ГАЗели» в Борском районе Нижегородской области днем в среду, 29 мая 2019 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, авария произошла в 14:15 на 25-м километре автодороги Нижний Новгород – Киров. 41-летний водитель автомобиля «ГАЗель» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двумя автомобилями «Лада Гранта», одним «Рено Логан», одним «Рено Меган» и еще одной «ГАЗелью».

В результате аварии пострадала водитель одной из «Грант» - 24-летняя девушка, а также 64-летняя пассажирка «Рено Меган». Обе женщины получили травмы шейного и грудного отделов позвоночника и были госпитализированы в Центральную районную больницу.