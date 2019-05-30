2019-05-30T13:06:36+03:00
Происшествия

Шесть автомобилей столкнулись в Борском районе

Две женщины госпитализированы с травмами позвоночника
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Шесть автомобилей столкнулись в Борском районеШесть автомобилей столкнулись в Борском районеФото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области
Изменить размер текста:

Крупное массовое ДТП произошло по вине водителя «ГАЗели» в Борском районе Нижегородской области днем в среду, 29 мая 2019 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, авария произошла в 14:15 на 25-м километре автодороги Нижний НовгородКиров. 41-летний водитель автомобиля «ГАЗель» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двумя автомобилями «Лада Гранта», одним «Рено Логан», одним «Рено Меган» и еще одной «ГАЗелью».

В результате аварии пострадала водитель одной из «Грант» - 24-летняя девушка, а также 64-летняя пассажирка «Рено Меган». Обе женщины получили травмы шейного и грудного отделов позвоночника и были госпитализированы в Центральную районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Летом на территории стадиона «Нижнего Новгорода» откроется спортивно-развлекательная площадка
К 800-летию Нижнего Новгорода сормовичи получат развязку на Светлоярской
Объем экспорта Нижегородской области увеличился почти в полтора раза
В Дзержинске выбрали подрядчика для капремонта шести памятников архитектуры
В Выксе СК выясняет подробности гибели годовалой девочки
Старт образовательной платформы HiBrain состоялся в Нижнем Новгороде
Замминистра цифрового развития РФ приедет в Нижний Новгород с рабочим визитом
Два человека погибли в ДТП на нижегородских дорогах 28 мая
Акция «Бюст-мост через Волгу: против рака груди» пройдет в Дзержинске 31 мая
На Нижегородскую область надвигается гроза
Жара в Нижнем Новгороде: эксперты рассказали, как выбирать квас по ГОСТу
Нижегородские кардиохирурги провели еще две уникальные операции на открытом сердце
Праздничная подсветка включится на нижегородской телебашне в преддверии матча ФК «НН»
Яркий цветник разобьют в Ковалихинском сквере 30 мая
Нижегородская фирма уклонилась от уплаты налогов в размере 62 миллионов рублей
«Неделя сбора батареек» стартовала в Нижнем Новгороде
СК проверяет информацию о преподавателе детского дома, избивающем воспитанников
Михаил Теодорович покинул пост главы нижегородского УФАС
На проспекте Гагарина запустили «зеленую волну» светофоров
Шесть городских объектов будут расписаны в рамках фестиваля уличного искусства «Место»
Ремонт нижегородских дорог подешевел на 7,7%
V фестиваль «Семья Нижегородская» пройдет с 6 по 12 августа
«Поезда здоровья» посетили уже 20 населенных пунктов Нижегородской области
Кадастровая палата будет осуществлять проведение любых сделок с недвижимостью
Более 300 дворов будут благоустроены в Нижегородской области в этом году