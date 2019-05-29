Свыше 386 км теплосетей в зоне ответственности АО «Теплоэнерго» пройдут испытания на прочность и плотность в июне 2019 года в рамках подготовки к отопительному периоду 2019-2020 годов. Для обеспечения безопасности температуру сетевой воды в ходе испытаний понижают до нормативных значений: на выходе от источника она не превышает 40 градусов Цельсия. Испытания тепловых сетей являются ежегодными обязательными диагностическими мероприятиями, проводятся для выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор и позволяют обеспечить стабильное и надежное теплоснабжение в отопительный период.

В случае обнаружения признаков неисправностей на тепловых сетях гражданам необходимо соблюдать осторожность и сообщить на горячую линию АО «Теплоэнерго» по телефону: 277-91-31.

Особенностью ремонтной кампании 2019 года стал одновременный останов на профремонт двух крупных источников – Нагорной теплоцентрали и Сормовской ТЭЦ. В связи с этим профилактические отключения у потребителей, запитанных от данных источников, завершатся в конце мая – начале июня 2019 года. Вместе с тем, гидравлические испытания от других источников продолжатся в течение всего лета. О времени отключения горячей воды в доме можно узнать с помощью сервиса на главной странице сайта teploenergo-nn.ru, введя название улицы и номер дома.

«Система теплоснабжения в большинстве районов города (исключая Автозаводский и часть Ленинского) исторически сложилась как совокупность небольших обособленных источников – котельных, тепловых пунктов, сети которых не связаны между собой и не закольцованы. Исторически сложившаяся система теплоснабжения в городе не позволяет полностью уйти от ограничения подачи тепла во время профилактических работ на сетях и ремонтов на котельных и теплопунктах. Стратегия развития Теплоэнерго предусматривает изменение схемы теплоснабжения города с обеспечением перевода тепловой нагрузки и создания резерва на источниках тепловой энергии», - пояснил директор по эксплуатации АО «Теплоэнерго» Сергей Прокофьев.

Ранее сообщалось, что АО «Теплоэнерго» является крупнейшей теплоснабжающей организацией Нижнего Новгорода. В зоне обслуживания предприятия две трети потребителей города, за исключением Автозаводского, части Ленинского и части Нижегородского районов.