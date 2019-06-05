2019-06-05T17:01:30+03:00
Общество

Долг потребителей электроэнергии перед ПАО «ТНС энерго НН» составил почти 11 млрд рублей

Наибольшую задолженность перед ПАО «ТНС энерго НН» имеет ОАО «Ильиногорское»
Эльвира ОСИПОВА
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Фото предоставлено "Комсомолке" пресс-службой ПАО "ТНС Энерго НН"Фото предоставлено "Комсомолке" пресс-службой ПАО "ТНС Энерго НН"
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Задолженность потребителей перед гарантирующим поставщиком на территории Нижегородской области продолжает расти и на сегодняшний день составляет 10,8 млрд рублей.

Наиболее проблемными категориями потребителей, регулярно нарушающими сроки оплаты, сталинаселение -1,3 млрд рублей предприятия жилищно-коммунального хозяйства – 756,9 млн рублей, управляющие компании – 732,3 млн рублей, прочие потребители – 728,4 млн рублей, бюджетные организации – 377,9 млн рублей, а также предприятия промышленности – 369,5 млн рублей.

Фото предоставлено "Комсомолке" пресс-службой ПАО "ТНС Энерго НН"

Фото предоставлено "Комсомолке" пресс-службой ПАО "ТНС Энерго НН"

Наибольшую задолженность перед ПАО «ТНС энерго НН» имеют следующие организации и предприятия:

· ОАО «Ильиногорское» (долг 132,7 млн рублей),

· АО «Нижегородская областная коммунальная компания» (долг 121,7 млн рублей),

· ОАО «РУМО» (долг 118,2 млн рублей),

· МП «Нижегородэлектротранс» (долг 106,4 млн рублей),

· МУП «Водоканал» Кстовского района (долг 75,5 млн рублей),

· ОАО «Лысковский электротехнический завод» (долг 49,1 млн рублей);

· МП «Городская управляющая компания» (долг 39 млн рублей);

· АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (долг 30,3 млн рублей);

ПАО «ТНС энерго НН» призывает всех потребителей-должников в кратчайшие сроки погасить существующую задолженность, а также своевременно и в полном размере вносить плату за электроэнергию.

Обращаем внимание всех потребителей на то, что игнорирование обязанностей по оплате электроэнергии подрывает надежность энергоснабжения всего Нижегородского региона.

Справка о компании:

ПАО «ТНС энерго НН» —гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области, обслуживает более 39 тыс. юридических лиц и более 1,2 млн лицевых счетов физических лиц. По итогам 2018 года компанией было реализовано 9,5 млрд кВт ч электрической энергии.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2018 года составил 65,3 млрд кВт ч

ИСТОЧНИК KP.RU

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