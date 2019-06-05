2019-06-05T10:52:27+03:00
Общество

Tele2 проводит первый в России масштабный турнир по мобильному киберспорту

Tele2 Mobile Open Cup’19 пройдет с июня по июль в Москве, а финал состоится на фестивале Geek Picnic
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Фото: Tele2Фото: Tele2
Изменить размер текста:

Мобильный оператор Tele2 первым в России проведет масштабный турнир по мобильному киберспорту сразу в нескольких популярных дисциплинах. Tele2 предлагает геймерам играть и смотреть онлайн-трансляции на своем смартфоне на 4G-скоростях. Tele2 Mobile Open Cup’19 пройдет с июня по июль в Москве, а финал состоится на фестивале Geek Picnic. Профессиональные киберспортсмены и любители поборются за призовой фонд турнира в 1 200 000 рублей.

Следуя стратегии «Другие правила», оператор делает регистрацию на Tele2 Mobile Open Cup’19 открытой и бесплатной для всех желающих. Киберспортсмены будут соревноваться в трех популярных дисциплинах: PUBG Mobile (соло и дуэт), Hearthstone и Clash Royale. Призовой фонд турнира составит 1,2 млн рублей, а финал состоится на популярном фестивале Geek Picnic в Москве на Воробьевых горах 13-14 июля.

Желающие попробовать свои силы в киберспорте должны зарегистрироваться на платформе Cyberhero. При этом Tele2 не ограничивает число игроков, которые хотят принять участие в масштабном турнире, однако борьба за главный приз развернется между абонентами Tele2. Онлайн-квалификации пройдут 21 июня – 9 июля. Игры плей-офф будут транслироваться с 1/8 финала на платформах Cyberhero, Twitch и «ВКонтакте». Онлайн-трансляции будут комментировать известные представители мира киберспорта: ведущие турниров, профессиональные стримеры и игроки.

В марте 2019 года Tele2 первой на российском телеком-рынке запустила полноценную платформу для геймеров. Площадка Cyberhero объединила самые востребованные в киберсообществе сервисы. Сервис открыт не только для абонентов Tele2, но и всех любителей киберспорта.

На платформе Tele2 пользователи могут монетизировать свои геймерские навыки. Еженедельно здесь проходят как минимум два турнира с призовым фондом от 5 тыс. руб. Cyberhero также работает как стриминговая платформа. Здесь геймеры создают собственные каналы: пользователи ведут онлайн-трансляции игр и размещают видео. Любой пользователь может смотреть онлайн-трансляции любимых игр в хорошем качестве, а для абонентов Tele2 трафик обнуляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Путь к здоровому питанию нам откроет маркировка «Светофор»
Как выбрать полезные и качественные продукты, сколько и что нужно есть, чтобы прожить дольше? «Комсомолка» узнала, какие меры принимают для оздоровления рациона россиян государство, наука, бизнес и что делать каждому из нас
Новости 24
Дмитрий Черышев продолжит тренировать ФК «Нижний Новгород» в новом сезоне
Участники «Театрального Приволжья» выступили на спортивно-развлекательной площадке «Спорт Порт»
В Нижегородской области завершается подготовка к переходу на эскроу-счета для защиты будущих дольщиков
Суд закрыл кафе-бар «Арго» на три месяца из-за антисанитарии
Подрядчика на строительство обхода Балахны выберут в 2020 году
Три бани сгорели в Нижегородской области за сутки
Фестиваль «Ботаника» переедет в Александровский сад и станет бесплатным
Следователи проводят проверку по факту отказа деревни «Новинки» от размещения детей с ВИЧ
Новую схему движения на автостанции «Щербинки» представили нижегородцам
Пострадавшие при взрыве на заводе в Дзержинске получат 150 тысяч рублей компенсации
18-летнего нижегородца осудят за убийство прохожего из-за пачки сигарет
Руководство ГосНИИ «Кристалл» впервые прокомментировало ЧП, произошедшее на заводе 1 июня
120 домов остались без горячей воды из-за повреждения теплосетей в центре Нижнего Новгорода
Грозы, ливни и град ожидаются в Нижегородской области 3 июня
Следователи продолжают устанавливать обстоятельства ЧП в Дзержинске
Два дома останутся без электричества в Нижнем Новгороде 3 июня
Уголовное дело возбуждено по факту смертельной аварии в Навашине, где погиб грудничок
Администрация Дзержинска: Поврежденные взрывом школы восстановят к ЕГЭ
Пострадавшие при взрыве в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей материальной помощи
Пожар на заводе «Кристалл» ликвидирован
«Единая Россия» объявила сбор средств для пострадавших от ЧП в Дзержинске
«Умные» остановки начали устанавливать в Нижнем Новгороде
При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали 19 человек
Движение транспорта возле одного из домов по улице Краснозвездной ограничат на две недели
Нижний Новгород и китайский город Хэфэй стали побратимами