«Дополненная реальность»: Имитация мини-маркета появилась около Московского вокзала

Нарисованный мини-маркет на Гордеевке в Нижнем Новгороде заметил Дмитрий Знаменский. Увиденное мужчина запечатлел на камеру мобильного телефона, а после выложил на своей странице в «Фейсбуке».

Фото: Дмитрий Знаменский

- Думаете, что это мини-маркет? Присмотритесь получше. Это имитация мини-маркета! Новое слово в оформлении городского пространства, - написал нижегородец.

Под публикацией посыпались шуточные комментарии подписчиков. Действительно, всерьез воспринимать такой креатив - задача не из легких.

- Это памятник: «Здесь жил и работал наш дорогой мини-маркет». Или реклама: «Здесь мог быть ваш мини-маркет». Или предупреждение: видите, какой ассортимент? Скоро только на картинке этим и будете любоваться, - заявила Алена Смирнова.

- Еще чуть-чуть, и на улицах появятся картонные люди, - предположил Александр Косарев.

- Дополненная реальность. Круть! - добавила Марина Игнатушко.

- Зачем тогда настоящие сносили? Ааа… Людей теперь возле них нет. Люди мешали, - догадался Сергей Беляк.