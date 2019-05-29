2019-05-29T11:56:13+03:00
Общество

В Нижегородской области стартовал конкурс на пост министра здравоохранения

Заочный этап отбора кандидатов продлится до 18 июня
Юлия ИСАЕВА
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В Нижегородской области стартовал конкурс на пост министра здравоохраненияВ Нижегородской области стартовал конкурс на пост министра здравоохраненияФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Сегодня, 29 мая 2019 года, в Нижегородской области стартовал конкурс на пост министра здравоохранения. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, отбор кандидатов будет проводиться в два этапа: очный и заочный.

Первый продлится до 18 июня включительно. До этого времени желающие должны зарегистрироваться на портале «Команда Правительства», заполнить анкету, пройти тестирование, а также записать и загрузить видео-презентацию на портал.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что каждого человека волнует тема медицины и здоровья. Он считает, что возглавлять министерство здравоохранения должен человек, который не только обладает узкоспециальными и управленческими навыками, но и умеет слушать и слышать людей.

- Новому министру предстоит многое сделать. Надо завершить разработку программы капитального ремонта медицинских учреждений, переводить больницы и поликлиники на новые принципы работы, в центре которых – внимание к потребностям пациентов, - заявил Глеб Никитин.

Напомним, что Антон Шаклунов, который занимал пост министра здравоохранения Нижегородской области, недавно написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он был уволен с 15 апреля 2019 года. Сейчас его обязанности исполняет Елена Саксонова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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