«Нельзя останавливаться!»: Нижегородка Ирина Чихачева пробежала ультрамарафон, несмотря на травму

Ирина Чихачева стала единственной участницей ультрамарафона Elton Night Ultra 2019 из Нижнего Новгорода. Путь к финишу был непрост, однако 38-летняя нижегородка собралась с силами и преодолела дистанцию в 84 километра за 13 часов.

Ирина мечтала пробежать вокруг соленого озера Эльтон.

Ирина рассказала «Комсомольской правде», что увлеклась бегом задолго до того, как он стал мейнстримом. Девушка просто поддерживала физическую форму. Но потом она переехала жить в Америку и уже там всерьез занялась бегом. Правда, уверяет, что делала это не столько для фигуры, сколько для душевного равновесия. Ведь переезд в другую страну - дело непростое.

- Через два года я вернулась на родину и почти сразу попала на один из первых забегов «Беги, герой!» Помню, удивилась, что в Нижнем тоже проходят такие события, - поделилась собеседница «Комсомолки». - Чуть позже я познакомилась с другими бегунами, и мы начали заниматься вместе. Мой первый беговой клуб назывался «Олень».

Нижегородка перед забегом на 84 км.

Об ультрамарафоне в полупустыне Elton Ultra Ирина узнала из соцсетей. Ее внимание привлекли невероятной красоты фотографии озера Эльтон, в честь которого и назван спортивный праздник.

- Мне захотелось своими глазами увидеть соленое озеро. Конечно, в мире есть и другие подобные водоемы, но это показалось мне особенным, - вспоминает нижегородка. - И в прошлом году мы с сыном съездили туда на машине. Я побежала марафон, а ребенок остался с волонтерами на месте старта и финиша. Там была такая тусовка! После пяти часов ожидания сын сказал: «Мама, в следующем году поедем еще раз». Я ответила: «Договорились».

Изначально нижегородку привлек не ультрамарафон, а красота озера.

Только при регистрации на Elton Ultra 2019 любительница бега узнала, что марафонскую дистанцию убрали. Пришлось подавать заявку на ультрамарафон, дистанция которого составляет 84 километра. На 100 и 205 км она не замахнулась, а полумарафон (21 километр) посчитала несерьезным, учитывая, что ради забега проедет на автомобиле тысячу километров от дома до заповедного Эльтона.

- И потом мне жутко хотелось бежать ночью вокруг озера. Помню, в прошлом году мы провожали бегунов на ночной забег, и было очень красиво! Люди бежали с красными фонариками, вокруг водоема мигали зеленые путеводные фонарики, а на небе ярко светили звезды. Это что-то! - уверяет Ирина.

Забег стартовал в 21.15 25 мая.

Только вот любоваться звездами во время ультрамарафона оказалось некогда, да и неудобно. У каждого атлета с собой было специальное снаряжение весом до трех килограммов! Ну и делать лишние остановки, теряя драгоценное время (по правилам забег длится 11 часов), было неразумно. Вдобавок ко всему Ирина столкнулась с другой проблемой.

- Я не тренировалась бегать ночью с фонарем. Уже во время забега я поняла, что это очень тяжело! Трава, по которой мы бежали, отбрасывали такие тени, что казалось, будто находишься в 3D-реальности: непонятно, куда ступала нога, - рассказала нижегородка. - Когда бежишь по асфальту, можно погрузиться в свои мысли, как-то отвлечься. А тут нужно было максимально сконцентрироваться. В общем, на звезды я смотрела раза два, может быть. Закрывала рукой фонарик, поднимала взор к небу и понимала: там звезды, но нельзя останавливаться и кайфовать, надо бежать.

Опытные марафонцы знают, что на Elton Ultra дарят самые красивые медали.

Большую часть дистанции нижегородка бежала в полном одиночестве. Темнота, поле и звуки каких-то птиц. Между собой ультрамарафонцы шутили, что в тех краях водятся шакалы. В действительности же атлеты повстречали лишь жучков, змей и милых грызунов.

- Ничего особенного, - отмахнулась Ирина.

А еще каждые 10 километров бегуны встречали волонтеров в пунктах питания, где можно было не только подкрепиться (нижегородка предпочитала черный хлеб с солью), но и пополнить запас воды. Однако не все позволяли себе такую роскошь, как остановка, ведь счет шел на минуты. По-настоящему остановиться Ирине Чихачевой пришлось на 48-м километре - точке, на которой участники выбывали из гонки, если выбились из графика. Но для участницы из Нижнего Новгорода организаторы сделали исключение, предложив закончить гонку.

- Подумала: я проехала тысячу километров на машине, ждала это событие целый год, и даже если мне не дадут медаль, я все равно могу пройти трассу. Собственно, ради этого я и ехала, - уверяет Ирина. - Большинство тех, кто не успел добежать вовремя, сошли с дистанции после квалификации. Может, устали, может, не рассчитывали, что им позволят закончить. Для меня это дико, потому что волонтеры все равно ждали нас на финише. Да и медалью меня в итоге наградили, несмотря на то, что у меня была дисквалификация по времени: я пробежала за тринадцать часов вместо одиннадцати.

А ведь причина сдаться у нижегородки была и уважительная. Примерно на 13-м километре о себе напомнила старая травма ноги. Но та продолжила движение, несмотря на нестерпимую боль. Сегодня ультрамарафонец Ирина Чихачева заявляет: с забегами на мегадлинные дистанции покончено! Elton Night Ultra стал своего рода прощальной гастролью, потому как с травмами пора завязывать. Но это не означает, что с бегом покончено раз и навсегда. Скоро атлетка побежит «двадцатку» в Суздале.

- На финише в Эльтоне я была очень счастлива. Во-первых, потому что добежала, что меня встречают. Знаете, это такое опустошение, что вот оно, все. Во-вторых, была большая-большая радость от того, что я сделала задуманное, несмотря на все сложности. Но пора немного отдохнуть, - заключила нижегородка.

КСТАТИ

Среди бегунов бытует мнение, что медали, которые вручают финишерам Elton Ultra, - одни из самых красивых, с неповторимым дизайном. В этом году медали выполнены из благородных металлов: меди и латуни.

- Медали Elton Ultra не похожи на те, что я получала раньше, - заверила Ирина Чихачева.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Для каждой дистанции Elton Ultra требуется обязательное снаряжение. Например, для ночного забега вокруг соленого озера участникам наказали взять:

- рюкзак,

- гидратор с водой (не менее 1 л),

- мобильный телефон,

- налобный фонарь,

- задний мигающий красный фонарь,

- изотермическое спасательное покрывало,

- свисток,

- нагрудный номер.