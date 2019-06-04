2019-06-04T17:58:31+03:00
Общество

Светлана Вахтель, организатор детского тура, в котором погиб 10-летний мальчик, осталась на свободе

Следственный комитет Нижегородской области вышел в суд с ходатайством об изменении ей меры пресечения
Юлия ДАНЧЕНКО
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Светлана Вахтель, организатор детского тура, в котором погиб 10-летний мальчик, осталась на свободеСветлана Вахтель, организатор детского тура, в котором погиб 10-летний мальчик, осталась на свободеФото: СОЦСЕТИ
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Во вторник, 4 июня, состоялся суд об изменении меры пресечения директору ООО «Галерея Вип-Тур» Светлане Вахтель. Она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей и повлекших за собой смерть человека по неосторожности. Именно она организовала детский тур на турбазу ForRest Green в Городецком районе Нижегородской области, где во время пожара погиб 10-летний мальчик. Следственный комитет Нижегородской области вышел в суд с ходатайством об изменении меры пресечения.

- В тот момент, когда в отношении обвиняемой действовала выбранная судом мера пресечения в виде домашнего ареста, со стороны подозреваемой были зафиксированы факты нарушения избранной меры пресечения, - рассказала «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» старший помощник руководителя управления Следственного комитета Нижегородской области, полковник юстиции Юлия Склярова. - В соответствии с действующими требованиями уголовно-процессуального законодательства довод о нарушении обвиняемой должен быть подтвержден доказательствами, собранными в рамках расследуемого уголовного дела. В период сбора этих доказательств в суде апелляционной инстанции было принято решение об изменении домашнего ареста на залог в размере двух миллионов рублей.

Однако, согласно закона, это не мешает следователю выйти в суд с ходатайством об изменении меры пресечения, что и было сделано. Тем не менее, сегодня суд оставил все без изменений.

- Суд принял решение об отказе удовлетворения ходатайства следствия! Отпустили! – написала Светлана Вахтель в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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