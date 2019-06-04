Пожар возле ОКБМ в Нижнем Новгороде напугал местных жителей

В ночь с 3 на 4 июня в районе ОА «ОКБМ Африкантов» в Нижнем Новгороде местные жители увидели столб дыма.

- Горит цех прессовки вторсырья, - написали в социальных сетях нижегородцы.

По словам очевидцев, пожар вспыхнул около 2 часов.

Однако в МЧС Нижегородской области опровергли информацию о пожаре на ОКБМ.

- Никакого отношения к ОКБМ этот пожар не имел, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе ведомства. – Горели склады, которые находятся недалеко.

После взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске, нижегородцы боятся любого огня и начинают думать о самом плохом. Но на этот раз волноваться не о чем.

Напомним, в минувшую субботу, 1 июня, в Дзержинске на ГосНИИ «Кристалл» прогремел взрыв. Взрывная волна оказалась настолько мощной, что во всех окрестностях выбило стекла. Число пострадавших уже увеличилось до 116. Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам нарушения требований промышленной безопасности производственных объектов, продолжается.