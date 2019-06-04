2019-06-04T11:35:24+03:00
Общество

Tele2 дарит скидку на перелет

До 31 июля 2019 года клиенты, которые приобретут смартфон или совершат денежный перевод в розничной сети оператора, могут сэкономить при бронировании авиабилета в салонах Tele2
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Мобильный оператор Tele2 предлагает жителям Приволжья совершить перелет со скидкой в активный сезон отпусков. До 31 июля 2019 года клиенты, которые приобретут смартфон или совершат денежный перевод в розничной сети оператора, могут сэкономить при бронировании авиабилета в салонах Tele2.

Tele2 продолжает развивать партнерские программы и совместно с лидерами рынка создает выгодные и простые предложения в самых различных сферах. Поддерживая активный образ жизни своих клиентов, оператор предлагает жителям Приволжья получить до 31 июля 2019 года скидочный промокод на покупку авиабилета стоимостью от 5000 рублей в салонах Tele2.

В акции «Скидка на перелет» участвуют все клиенты, совершившие денежный перевод или покупку смартфона в розничной сети оператора. Промокод печатается на чеке и действителен до 15 августа 2019 года. Для направлений Сочи и Симферополь по промокоду действует скидка в размере 300 рублей, а на авиабилеты по направлениям Ереван, Душанбе, Ош, Худжанд, Кишинев, Бишкек, Ташкент – 500 рублей. Клиент может выбрать любую дату вылета, выбор авиакомпании также не ограничен.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«Лето – традиционный сезон отпусков. Планомерно следуя концепции «Другие правила», мы предлагаем нашим абонентам воспользоваться дополнительными возможностями – в том числе при планировании летнего досуга и путешествий. В апреле мы дополнили наш премиальный тариф бесплатной услугой «Безлимитный интернет за границей», позволяющей не ограничивать себя в использовании data-сервисов за рубежом, а наша новая акция «Скидка на перелет» позволит получить еще один приятный бонус в виде скидки на авиабилет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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