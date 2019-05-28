Афиша Нижнего Новгорода с 28 мая по 5 июня: Мирослава Карпович, Борис Гребенщиков и премьера «Золотой перчатки»

КИНО

ТРИЛЛЕР, ХОРРОР, КРИМИНАЛ (ГЕРМАНИЯ)

«Золотая перчатка»

Фильм-скандал 69-го Берлинского кинофестиваля от известного немецкого режиссера, обладателя «Золотого медведя-2004» Фатиха Акина. Подлинная история серийного убийцы, рассказанная языком «черного» фарса и «винтажного» хоррора.

Западная Германия, 70-е годы. Фриц Хонка - типичный неудачник средних лет, так ничего и не достигший в жизни. Он коротает унылые вечера в кабаке «Золотая перчатка». Здесь, в компании себе подобных, он дурманит себя алкоголем и ищет близости с одинокими женщинами, безвозвратно утратившими свою молодость и достоинство. Фриц завлекает эти потерянные души в свое холостяцкое логово. В этом затхлом мирке в безобидном для окружающих уродце просыпается монстр… Режиссер: Фатих Акин. В ролях: Йонас Дасслер, Маргарете Тизель, Харк Бом, Тристан Гебель, Катя Штудт. (18+)

С 30 мая в сети кинотеатров «Синема парк», тел. 8-800-700-01-11

Билеты: уточняйте по телефону

СПЕКТАКЛИ

Роман Мадянов в спектакле «Наливные яблоки»

Тихое Замоскворечье. Наливаются ароматные плоды в яблоневых садах. Так хочется любви молодым сердцам. Но так много вещей не укладывается в купеческие понятия о счастье и благородстве, правде и чести, свободе и достоинстве! Неужели чтобы воссоединиться с любимым, надо ждать счастливого случая? А может, все изменит тайный доброжелатель?

Властная старуха Мавра Тарасовна, мать московского купца Амоса Панфиловича Барабошева, ищет для своей внучки Поликсены жениха-генерала. Но девушка любит приказчика Платона Зыбкина, честного и бедного парня. Против Платона строят козни Амос Панфилович с приказчиком. Платону грозит долговая тюрьма. Но не зря у доброй няньки Поликсены, решившей помочь влюбленным, соответствующее имя - Филицата, что значит «счастье». Ее стараниями в доме появляется новый сторож - отставной унтер-офицер Сила Ерофеевич Грознов, любовь прежних лет Мавры Тарасовны. Перепуганная его появлением, купчиха согласна на все - выводит на чистую воду своего сына с приказчиком, уничтожает вексель Платона и разрешает внучке выйти за него замуж.

В ролях: Роман Мадянов, Ольга Прокофьева, Даниил Спиваковский, Татьяна Орлова, Дмитрий Прокофьев, Виталий Ленский, Людмила Соловьева, Игорь Марычев, Наталья Филиппова, Юрий Коренев. (16+)

31 мая, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 1400 - 3300 рублей

Зонг-опера «Тодд». К 45-летию Михаила Горшенева

Впервые за семь театральных сезонов, впервые в своей истории мюзикл «Тодд» едет за пределы двух столиц в каждый город России, к каждому поклоннику творчества легендарного человека и уникальной группы «КиШ».

Зонг-опера «Тодд» - совершенно новое прочтение старинной и жуткой лондонской легенды XVIII века о безумном парикмахере Суинни Тодде. Это серьезное драматическое действо про любовь, ненависть, душевные муки, месть и страдание, где каждый зритель становится участником происходящих на сцене событий.

В музыкальной основе оперы последний двухчастный альбом Михаила Горшенева, где оригинальные легендарные композиции исполняются вживую музыкантами «Короля и Шута»: Александром «Ренегатом» Леонтьевым, Яковом Цвиркуновым, Павлом Сажиновым, Александром «Поручиком» Щиголевым, а также Александром Куликовым и Валерием Аркадиным. В главной роли - Роберт Остролуцкий. (12+)

30 мая, 20.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 1500 - 4000 рублей

«Красная Шапочка» с Мирославой Карпович

Музыкальный спектакль Московского театра комедии в постановке Сергея Ефремова раскрывает новые грани знаменитой сказки, представляя героев в оригинальном ракурсе. Спектакль не только насыщен замечательной музыкой, юмором и приключениями, он еще и интерактивный. Маленьких зрителей пригласят поучаствовать в действии наравне с актерами, а родители, бабушки и дедушки при желании тоже смогут принять участие.

Всеми любимая Красная Шапочка заберет детей и взрослых в увлекательное приключение. В дремучем лесу вы встретитесь с Серым Волком, дети споют вместе с Бабушкой, помогут начинающему охотнику и спасут всех, всех-всех! Самая лаконичная, самая трагическая и самая популярная в мире, народная детская сказка «Красная Шапочка» пользовалась успехом у многих творцов во все времена. Но теперь история о Красной Шапочке подверглась небольшим модификациям. Бабушка теряет вдохновение и пытается найти его, прихорошившись в салоне красоты. Волк теперь не ест маленьких девочек… В главной роли - Мирослава Карпович («Папины дочки», «Тариф Новогодний»). (6+)

2 июня, 12.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 500 - 1000 рублей

«Во всем виноват Ванштейн». Премьера в ЦТМ

15-летняя Алина мечтает о красных ковровых дорожках и «Оскаре». Однажды учитель ОБЖ выгоняет ее с подругой с урока, и она предлагает отомстить ему, что называется, по-голливудски. «Это история про девочку, которая убила взрослого человека эсэмэской», - такую краткую аннотацию дает постановке режиссер Родион Барышев. По форме спектакль драматический, но в нем есть куски, созданные по законам пластического театра. Также в числе его особенностей - живая музыка и прямое взаимодействие артистов с публикой. В ролях: Анна Сильчук, Ирина Страхова, Игорь Авров, Елена Сметанина, Никита Чеботарев, Анна Бледникова. (18+)

3 июня, 19.00

Центр театрального мастерства, ул. Варварская, 32; тел. 413-44-06

Билеты: 500 рублей

КОНЦЕРТЫ

Борис Гребенщиков в Кремле

В июле 1972 года студент-математик Борис Гребенщиков и студент-медик Анатолий Гуницкий придумали «Аквариум». Обоим хотелось жить в мире, совсем не похожем на тот, что окружал их. Хотелось цвета. Хотелось свободы. Хотелось попасть в прекрасный мир, который открывается каждому после прослушивания песен The Beatles. Борис Гребенщиков, один или вместе с группой «Аквариум», записал десяток самиздатских альбомов и еще полтора десятка официальных, когда слово «рок» перестало быть запрещенным. Именно БГ первым из русских смог адаптировать всю эстетику современной ему западной музыкальной культуры к особенностям родного языка, и он продолжает заниматься именно этим - показывать, как можно быть русским и петь не только петербургские романсы, но и ямайское рэгги, американский фолк и ирландские баллады. Разнонаправленность его интересов и глубина познаний способствовала превращению БГ в настоящего культового персонажа. Поэтому каждый его концерт - почти магический ритуал, после которого, по свидетельству зрителей, в сердце остается ощущение праздника. (16+)

4 июня, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: 2500 - 5000 рублей

«Хелависа». Квартирник на сцене

Теплым летним вечерам настроение особенно романтичное. Хочется трогательных песен, нежных мелодий, тепла и душевности. «Хелависник» - это уютный квартирник, перенесенный на сцену, но не утративший своей особой, камерной атмосферы. Очень приятно, что группа, способная собирать большие площадки, не забыла о том, с чего когда-то начинала. Ведь какова бы ни была популярность «Мельницы» сейчас, много лет назад уютные посиделки под гитару на квартире были неотъемлемой частью творческого процесса. И хотя сегодня тяжело представить квартиру, в которую поместились бы все поклонники Хелависы, атмосферу «приватного концерта» музыкантам удается сохранить и на сцене театра. (12+)

2 июня, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 950 - 2500 рублей

ДИСКОТЕКА

Общегородская школьная дискотека

День, когда ты сдашь учебники, заберешь дневник с годовыми оценками, получишь список литературы на лето и наконец-то закинешь сменку на верхнюю полку, уже близко! «За этот учебный год вы набрали более миллиона просмотров на Tik-Tok, ответили на тысячи опросов в Инстаграме, покорили Ютуб и не пропустили ни одного занятия по физкультуре. Мы учли все ваши запросы в соцсетях и подготовили самую трендовую школьную дискотеку», - зазывают организаторы. (12+)

1 июня, 16.00

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4; тел. 218-00-22

Билеты: 350 рублей

ВЫСТАВКИ

«Дом с мозаикой»

Художественный музей представляет выставку социального проекта «Дом с мозаикой». Задача проекта - адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья путем вовлечения их в культурную жизнь города.

На выставке можно увидеть декоративные мозаичные панно, созданные детьми. Работа над ними шла семь месяцев. В течение этого времени участники рисовали под руководством художника-педагога Елены Мальцевой, осваивая разные техники, изучая законы изобразительного искусства, создавали эскизы своих мозаик.

Также участники проекта познакомились с основными понятиями теории изобразительного искусства, посетили не только постоянные экспозиции музея, но и выставки «Движение к свету. Русский импрессионизм», «1937. Выставка художника Василия Маслова», выставку работ современных художников «Река-море», которая экспонировалась в ЦК «Рекорд».

Ребята после уроков почти ежедневно работали над своими мозаиками. В дальнейшем планируется продолжить реализацию проекта с привлечением общественных организаций, институтов и неравнодушных к судьбе юных художников людей. (0+)

С 25 мая

Художественный музей, Кремль, корп. 3; тел. 439-13-73

Билеты: уточняйте по телефону

«Капризы серебряного века»

В Русском музее фотографии открылась авторская выставка фотохудожника Сергея Потапова. На ней будут представлены работы, выполненные в фотографической технике середины XIX века амбротипии.

Посетители могут увидеть городские пейзажи, портреты и бытовые зарисовки фактически через объектив камеры XIX века.

Сергей Потапов (Москва) - член Союза фотохудожников России, художник международной федерации фотоискусства (FIAP), лауреат и победитель международных конкурсов. С 2010 года работает в технике амбротипии. В переводе с греческого термин «амбротипия» переводится как «вечный отпечаток». По сути, это серебряное изображение на стекле. Снимки, полученные таким способом, имеют неповторимый стиль и существуют в единственном экземпляре. (18+)

По 13 мая

Русский музей фотографии, ул. Пискунова, 9; тел. 437-37-43

Билеты: уточняйте по телефону