2019-05-28T13:15:51+03:00
Общество

В центре Нижнего Новгорода откопали деревянную мостовую XVIII-XIX веков

Находку исследуют специалисты Института археологии РАН [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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В центре Нижнего Новгорода откопали деревянную мостовую XVIII-XIX веков. Фото: пресс-служба облправительстваВ центре Нижнего Новгорода откопали деревянную мостовую XVIII-XIX веков. Фото: пресс-служба облправительства
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Старинную деревянную мостовую, которая проходила по нынешнему Ивановскому съезду, откопали рабочие во время прокладки труб на территории Нижегородского кремля. Предполагается, что находка относится к XVIII-XIX векам, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В центре Нижнего Новгорода откопали деревянную мостовую XVIII-XIX веков. Фото: пресс-служба облправительства

В центре Нижнего Новгорода откопали деревянную мостовую XVIII-XIX веков. Фото: пресс-служба облправительства

Во времена, когда Зеленского съезда еще не существовало, жители спускались в нижнюю часть города по Ивановскому съезду, получившему свое название от Ивановской башни Кремля. Он выходил на Нижний посад и Рождественскую улицу.

Рабочие обнаружили старинную мостовую на глубине примерно 1,5 метра от нынешней поверхности Ивановского съезда. Ее исследованием занимаются археологии Института археологии РАН. В ходе работ специалисты на той же глубине наткнулись на остатки подпольного пространства дома, относящиеся предположительно к XIV веку.

Как уточнил и.о. начальника управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области Игорь Петров, эти исследования позволяют уточнить направление основных дорог и планировочную структуру внутри кремля. По их завершению поверхность проезда восстановят, заверил чиновник.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода стены и башни Кремля ждут ремонтно-реставрационные работы. Также запланировано благоустройство территорий на участке от Зачатской до Георгиевской и от Северной до Ивановской башен. Вдобавок ко всему предполагается музеефикация четырех башен: Дмитриевской, Никольской, Ивановской и Зачатской.

- Наша задача сделать Кремль максимально удобным для горожан и гостей города, а также сохранить красоту древней крепости для будущих поколений, - заявил губернатор Глеб Никитин в ходе визита в Нижний Новгород заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко.

Напомним, что в середине мая появилась современная система навигации, благодаря которой нижегородцы и гости приволжской столицы могут узнать больше про основные достопримечательности кремля. Пять первых стендов установлены у Пороховой, Дмитриевской, Кладовой башен и возле Вечного огня. А скоро появятся два дополнительных стенда, десять указателей и информационные таблички на зданиях, являющихся объектами культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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