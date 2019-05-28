Трезвенный слет молодых семей прошел в Кстове

Трезвенный слет молодых семей состоялся в Кстовском районе 25-26 мая 2019 года. Организатором мероприятия стала НООО «Трезвение». Этот проект стал победителем Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2018 году.

В мероприятии приняло участие 25 семей. Насыщенная программа слета, включавшая в себя спортивные состязания, развлекательные мероприятия и психологические тренинги для детей и взрослых, в очередной раз продемонстрировала, что можно отлично проводить время и без алкоголя. Не обошелся праздник и без чаепития с тортом! С собой участники слета увезли массу приятных впечатлений, позитив и отличное настроение. Единогласным было решение участников проводить такой слет ежегодно.