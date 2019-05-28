2019-05-28T11:54:53+03:00
Общество

Фестиваль «Будь готов к труду и учебе» состоялся в Кстове

Праздник был приурочен к Дню защиты детей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Фестиваль «Будь готов к труду и учебе» состоялся в КстовеФестиваль «Будь готов к труду и учебе» состоялся в Кстове
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Фестиваль «Будь готов к труду и учебе» состоялся на Кстовском городском стадионе в субботу, 25 мая 2019 года. Праздник проходил при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» и был приурочен к Дню защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Участниками фестиваля стали команды дошкольных учреждений города. От лица заместителя генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антона Гребня победителям и призерам фестиваля были вручены подарки. Маленьким спортсменам, занявшим первые места на пъедестале почета, подарили спортивный инвентарь, который, вне всяких сомнений, найдет полезное применение у детворы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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