Нижегородская область стала одним из лидеров проекта «Национальная система сертификации»

Центр стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Нижегородской области награжден золотой медалью и дипломом Росстандарта «За большой вклад в развитие Национальной системы сертификации и обеспечение единства измерений» на выставке «MetrolExpo-2019», состоявшейся в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ЦСМ.

Центры стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Приволжском федеральном округе продемонстрировали на выставке свою деятельность в единой тематике - «Измерения для жизни». На стендах было представлено высокоточное измерительное оборудование и техника. Точная работа такого оборудования невозможна без метрологического контроля и поверки. Посетители выставки смогли ознакомиться с реализацией федерального проекта Росстандарта «Национальная система сертификации».

- Приволжский федеральный округ – в числе лидеров НСС, - говорит специальный представитель руководителя Росстандарта в ПФО, директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов. – На сегодняшний день в реестре оценки объектов соответствия Национальной системы сертификации 1774 записи. В топ-пять НСС входят Нижегородская область (393 записи), Оренбургская (382), Республика Татарстан (306), Свердловский (215) и Саратовский (56) регионы. Число участников НСС растет, это говорит о том, что проект актуален как среди товаропроизводителей, так и среди потребителей.

Стать участников федерального проекта «Национальная система сертификации» можно, подав заявку в ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области.