Tele2 поддержит социальных предпринимателей Нижегородской области

Вы – автор интересного проекта, направленного на поддержку детей? Вами движет желание сделать этот мир лучше? Хотите подарить подрастающему поколению новые возможности для развития, обучения и укрепления здоровья? Тогда подавайте заявку на всероссийский конкурс социальных предпринимателей от мобильного оператора Tele2 и фонда поддержки социальных инициатив «Навстречу переменам».

Победители получат финансирование проекта в размере до 1,2 миллиона рублей, а каждый финалист – индивидуальную программу поддержки и профессионального развития. Организаторы не боятся браться за самые смелые и амбициозные проекты.

Нижегородцы в этом конкурсе участвуют регулярно. С 2012 года местные предприниматели отправили организаторам 25 заявок, некоторые из них вышли в полуфинал, получили профессиональную поддержку и продолжили развивать свои идеи.

- В Нижегородской области потенциал и темпы развития социального предпринимательства – одни из самых высоких в Поволжье. В регионе много людей, неравнодушных к проблемам детства, и конкурс «Навстречу переменам» - хорошая возможность для тех, кто ищет пути реализации своих социальных бизнес-идей, - рассказал коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2 Алексей Сидоров.

Фото: Tele2

Автором одного из самых интересных проектов, вышедших в полуфинал в 2018 году, стала нижегородка Ева Ловыгина. Она разработала инициативу, направленную на развитие навыков коммуникации у детей младшего возраста через игровой массаж. Жюри высоко оценили работу Евы, и она получила возможность обучаться у высокопрофессиональных наставников фонда и волонтеров из компании Tele2, а также из других компаний-партнеров. По словам Евы, те знания, которые она получила в ходе обучения, стали настоящим фундаментом для дальнейшего развития проекта и позволят ей в этом году уже на более высоком уровне презентовать свою идею в конкурсе.

Помочь проектам может каждый

Tele2 поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года. За время работы организации его подопечные изменили к лучшему жизнь более 350 тысяч детей и подростков (больше о фонде можно узнать на сайте).

Однако мобильный оператор поддерживает фонд не только финансово, но и информационно. Tele2 разработала уникальный SMS-сервис, который позволяет абонентам перечислять средства в поддержку социальных предпринимателей, заявившихся на конкурс, и уведомляет подписчиков о том, куда были потрачены их средства и как развиваются проекты-победители. За прошлый год абоненты Tele2 из Нижегородской области перечислили в поддержку проектов фонда 217 тысяч рублей, а всего по России было собрано порядка 5 млн рублей.

Конкретно

Онлайн-заявки на участие в конкурсе в этом году принимаются до 14 июня. Они проходят многоэтапный отбор: сначала их изучают волонтеры, затем специалисты выбирают 50 проектов-полуфиналистов. Их авторы проходят обучающие семинары, после которых отбирается 10 проектов-финалистов. В ноябре финалисты защищают свои проекты перед жюри, состоящим из экспертов фонда, руководителей компаний-партнеров и детей. Пять предпринимателей становятся победителями и получают гранты в размере до 1,2 млн рублей на развитие своего проекта. Кроме того, все финалисты попадают в программу «Инкубатор», рассчитанную на год, где их ждет индивидуальная программа развития, консультации и помощь экспертов – юристов, финансистов, экономистов и других специалистов.

Чтобы подать заявку на участие, нужно зайти на сайт фонда поддержки социальных инициатив «Навстречу переменам» и заполнить анкету. Возрастное ограничение - 18+.

Фото: Tele2

Компетентно

Катерина, Никитенко, координатор специальных проектов фонда «Навстречу переменам»:

- Социальные предприниматели хотят сделать так, чтобы проблема, с которой они работают, поменяла свой статус, то есть перестала быть проблемой. Это значит, что нужно не просто привезти подарки детям-сиротам, например, а сделать так, чтобы детей без семей не было вообще. Чтобы не было детских домов, чтобы дети-сироты жили не в закрытых учреждениях, а в семьях. В этом цель и главное отличие социальных проектов.