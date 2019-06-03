2019-06-03T14:11:19+03:00
Общество

Погода на 3-7 мая 2019 года в Нижнем Новгороде: жарко и без осадков

Можно снова доставать сарафаны и футболки
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Погода на 3-7 мая 2019 года в Нижнем Новгороде: жарко и без осадковПогода на 3-7 мая 2019 года в Нижнем Новгороде: жарко и без осадковФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Понедельник, 3 июня, по данным Gismeteo, будет достаточно прохладный. Днем столбики термометров будут держаться на отметке в +20 градусов. Вечером температура воздуха упадет до +17 градусов, а ночью – до +14 градусов. Во второй половине дня нижегородцев ждет усиление холодного северо-западного ветра до 8 м/с, а при порывах до 18 м/с. Утихнет он только ночью. Скорость ветра составит 3 м/с, а при порывах 13 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт.ст, но будет расти. Днем оно составит 754 мм рт.ст, а к ночи вырастет до 755 мм рт.ст.

Во вторник, 4 июня, температура воздуха днем сохранится на отметке +20 градусов, а ночью столбики термометров упадут до +16 градусов. Также будет дуть прохладный северо-западный ветер, но скорость его станет меньше – 4 м/с, при порывах до 10 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм рт.ст.

В среду, 5 июня. в Нижний Новгород вернется жаркая погода. Столбики термометров поднимутся до +26 градусов. Яркое солнце будет светить целый день, лишь немного обдувая ветром нижегородцев. Правда, сильно охладиться не получиться. Ветер поменяет свое направление на западное и будет дуть со скоростью 4 м/с, при порывах – до 9 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +12 градусов. Атмосферное давление утром составит 760 мм рт.ст, но в течение дня будет снижаться и уже вечером составит 758 мм рт.ст.

В четверг, 6 июня, температура воздуха прогреется до +27 градусов. Это будет самый жаркий день за всю рабочую неделю. И только ночью станет прохладно – столбики термометров опустятся до +19 градусов. При этом изменится направление ветра и будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-6 м/с, при порывах до 13 м/с. Ночью ветер снова сменит свое направление и станет более холодным – северным. Атмосферное давление составит 758 мм рт.ст.

В пятницу, 7 июня, в Нижнем Новгороде похолодает. Столбики термометров упадут до +22 градуса. При этом будет все также солнечно. Однако ночная температура не изменится. И всех ждут привычные уже +16 градусов. Весь дунь будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3 м/с, при порывах до 8 м/с. Атмосферное давление составит 762 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Грозы, ливни и град ожидаются в Нижегородской области 3 июня
Следователи продолжают устанавливать обстоятельства ЧП в Дзержинске
Два дома останутся без электричества в Нижнем Новгороде 3 июня
Уголовное дело возбуждено по факту смертельной аварии в Навашине, где погиб грудничок
Администрация Дзержинска: Поврежденные взрывом школы восстановят к ЕГЭ
Пострадавшие при взрыве в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей материальной помощи
Пожар на заводе «Кристалл» ликвидирован
«Единая Россия» объявила сбор средств для пострадавших от ЧП в Дзержинске
«Умные» остановки начали устанавливать в Нижнем Новгороде
При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали 19 человек
Движение транспорта возле одного из домов по улице Краснозвездной ограничат на две недели
Нижний Новгород и китайский город Хэфэй стали побратимами