Погода на 3-7 мая 2019 года в Нижнем Новгороде: жарко и без осадков

Понедельник, 3 июня, по данным Gismeteo, будет достаточно прохладный. Днем столбики термометров будут держаться на отметке в +20 градусов. Вечером температура воздуха упадет до +17 градусов, а ночью – до +14 градусов. Во второй половине дня нижегородцев ждет усиление холодного северо-западного ветра до 8 м/с, а при порывах до 18 м/с. Утихнет он только ночью. Скорость ветра составит 3 м/с, а при порывах 13 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт.ст, но будет расти. Днем оно составит 754 мм рт.ст, а к ночи вырастет до 755 мм рт.ст.

Во вторник, 4 июня, температура воздуха днем сохранится на отметке +20 градусов, а ночью столбики термометров упадут до +16 градусов. Также будет дуть прохладный северо-западный ветер, но скорость его станет меньше – 4 м/с, при порывах до 10 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм рт.ст.

В среду, 5 июня. в Нижний Новгород вернется жаркая погода. Столбики термометров поднимутся до +26 градусов. Яркое солнце будет светить целый день, лишь немного обдувая ветром нижегородцев. Правда, сильно охладиться не получиться. Ветер поменяет свое направление на западное и будет дуть со скоростью 4 м/с, при порывах – до 9 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +12 градусов. Атмосферное давление утром составит 760 мм рт.ст, но в течение дня будет снижаться и уже вечером составит 758 мм рт.ст.

В четверг, 6 июня, температура воздуха прогреется до +27 градусов. Это будет самый жаркий день за всю рабочую неделю. И только ночью станет прохладно – столбики термометров опустятся до +19 градусов. При этом изменится направление ветра и будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-6 м/с, при порывах до 13 м/с. Ночью ветер снова сменит свое направление и станет более холодным – северным. Атмосферное давление составит 758 мм рт.ст.

В пятницу, 7 июня, в Нижнем Новгороде похолодает. Столбики термометров упадут до +22 градуса. При этом будет все также солнечно. Однако ночная температура не изменится. И всех ждут привычные уже +16 градусов. Весь дунь будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3 м/с, при порывах до 8 м/с. Атмосферное давление составит 762 мм рт.ст.