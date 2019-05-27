«Что за верблюжья лапка?»: Екатерина Одинцова поинтересовалась, нравится ли подписчикам ее новый образ
Телезвезда Екатерина Одинцова старается не пропускать ни одной интересной тусовки. На днях известная нижегородка была замечена на музыкальной премии телеканала RU.TV, куда пришла в белоснежном брючном костюме, с начесанными волосами и ярким макияжем. Конечно же, телеведущая поделилась фотографиями с премии в своем Инстаграме.
- Как вам мой образ? Отгадаете, чьим образом я вдохновлялась? Оцените мой образ от 1 до 10! - призвала Екатерина подписчиков.
Сначала поклонники принялись строчить комплименты в адрес 46-летней блондинки. Одной из первых отметилась дочка Дмитрия Маликова, которая также была на музыкальном мероприятии.
- Тебе очень круто с такой прической! - заявила Инна.
- Очень красиво и элегантно. Белый цвет - олицетворение женственности, нежности, чистоты, - добавила elenalegasova36.
- Образ на 10! Но я поставила бы больше баллов. Вы всегда одеваетесь в соответствии с мепроприятием. У вас тонкий вкус. Вы всегда уместно одеты. И сейчас также великолепно, - считает fom.olga1958.
Но чем больше стало появляться лестных комментариев под постом знаменитости, тем острее высказывались смельчаки.
- Брюки маловаты. В остальном ок, - прокомментировал пользователь smile_in_eyes.
На что Одинцова тут же выдала: «Это попа великовата, а не брюки маловаты».
Почти за сутки тема брюк, в которых пятая точка телезвезды выглядела несовершенной, поднималась не один раз.
- Екатерина, плохо сидят брюки. Что это за верблюжья лапка? – в лоб спросила iren06129876.
- Белые брюки маловаты. «Зыбкая зона» не очень… - продолжила natalia_simchenko.
- Красивый наряд, но паховую зону я бы прикрыла, - отметила mariska_my_hobbies.
Правда, больше известная нижегородка на выпады подписчиков не реагировала, пожелав, вероятно, закрыть «зыбкую» тему.
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ИСТОЧНИК KP.RU