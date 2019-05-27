2019-05-27T14:34:12+03:00
Звезды

«Что за верблюжья лапка?»: Екатерина Одинцова поинтересовалась, нравится ли подписчикам ее новый образ

Одни завалили телеведущую комплиментами, другие обратили внимание на ее «зыбкую зону»[фото]
Анна МИГАЛОВА
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Екатерина Одинцова поинтересовалась, нравится ли им ее новый образЕкатерина Одинцова поинтересовалась, нравится ли им ее новый образФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Телезвезда Екатерина Одинцова старается не пропускать ни одной интересной тусовки. На днях известная нижегородка была замечена на музыкальной премии телеканала RU.TV, куда пришла в белоснежном брючном костюме, с начесанными волосами и ярким макияжем. Конечно же, телеведущая поделилась фотографиями с премии в своем Инстаграме.

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Отгадаете, чьим образом я вдохновлялась?
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- Как вам мой образ? Отгадаете, чьим образом я вдохновлялась? Оцените мой образ от 1 до 10! - призвала Екатерина подписчиков.

Сначала поклонники принялись строчить комплименты в адрес 46-летней блондинки. Одной из первых отметилась дочка Дмитрия Маликова, которая также была на музыкальном мероприятии.

- Тебе очень круто с такой прической! - заявила Инна.

- Очень красиво и элегантно. Белый цвет - олицетворение женственности, нежности, чистоты, - добавила elenalegasova36.

- Образ на 10! Но я поставила бы больше баллов. Вы всегда одеваетесь в соответствии с мепроприятием. У вас тонкий вкус. Вы всегда уместно одеты. И сейчас также великолепно, - считает fom.olga1958.

Но чем больше стало появляться лестных комментариев под постом знаменитости, тем острее высказывались смельчаки.

- Брюки маловаты. В остальном ок, - прокомментировал пользователь smile_in_eyes.

На что Одинцова тут же выдала: «Это попа великовата, а не брюки маловаты».

Почти за сутки тема брюк, в которых пятая точка телезвезды выглядела несовершенной, поднималась не один раз.

- Екатерина, плохо сидят брюки. Что это за верблюжья лапка? – в лоб спросила iren06129876.

- Белые брюки маловаты. «Зыбкая зона» не очень… - продолжила natalia_simchenko.

- Красивый наряд, но паховую зону я бы прикрыла, - отметила mariska_my_hobbies.

Правда, больше известная нижегородка на выпады подписчиков не реагировала, пожелав, вероятно, закрыть «зыбкую» тему.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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