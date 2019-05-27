2019-05-27T13:09:26+03:00
Общество

«Миллионщик или миллионник?»: Нижегородская «училка» переключилась на депутатов и министров

Татьяна Гартман не теряет надежды искоренить безграмотность на российском ТВ [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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В новом выпуске Татьяна Гартман переключилась на депутатов и министров.В новом выпуске Татьяна Гартман переключилась на депутатов и министров.Фото: скрин с видео
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Нижегородская «училка» Татьяна Гартман взялась за депутатов, министров и других чиновников. В новом выпуске своего шоу на YouTube-канале «Училка vs ТВ» блогер в основном разбирала ошибки, связанные с неправильной постановкой ударения. Правда, были и другие проколы.

Новый выпуск шоу "Училка vs ТВ" .Блогер Татьяна Гартман продолжает разбор ошибок медийных персон.

- До недавнего времени в московских вузах и вузах городов-миллионщиков… - заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Тогда как миллионщик - это обладатель богатства в миллион (евро, долларов, рублей - неважно). И к городу это определение не применимо! Миллионником же называют вовсе не богачей, а мегаполисы.

- Кстати, лингвисты считают это слово разговорным. Самым стилистически верным оказалось слово «миллионер». Им может быть и город, и человек, - уточнила «училка».

Под раздачу известного блогера попала и Татьяна Умнова, начальник отдела итоговой аттестации министерства образования Свердловской области.

- Может ли ребенок принести с собой глюкомЕтр, какие документы для этого нужны… - выдала сотрудница минобра.

На самом деле, прибор называется «глюкОметр», и с его помощью можно измерить уровень глюкозы в крови.

Следующая ошибка, произнесенная сразу несколькими депутатами, касалась сферы торговли.

- Сейчас мелкоОптовые цены на зимний дизель… - сказал один.

- Может, на стадии Оптовой продажи… - заявил другой.

«Училка» настаивает: на Оптовый, а оптОвый! В однокоренных словах «опт», «оптовый» ударение действительно падает на первый слог. Однако при формировании прилагательного ударение переходит на суффикс.

Пришлось в новом выпуске повторить уже пройденный материал. Так, некоторые чиновники в своих публичных выступлениях неправильно произнесли слова «добыча», «трубопроводы» и «газопроводы». В первом слове ударение - на «ы», а во втором и третьем словах - на последнюю «о».

Напоследок нижегородка познакомила подписчиков с самими нелепыми, по ее мнению, словами, произнесенными известными личности с экранов ТВ.

- И удивлены, и одновременно не удивлены сОзывом безопасности, - произнес один.

- Я вопрос не понял. Если повтОрите, то я, может быть, соображу, о чем речь, - произнес второй.

- Правительством РФ деньги нам довЕдены, - «выстрелил» третий.

Хотя правильно говорить так: «созЫвом», «повторИте» и «доведенЫ».

Под самый конец «училка» представила общественности неологизм от Татьяны Голиковой, заместителя председателя правительства РФ по вопросам социальной политики.

- По вопросу образовательной, здравоохраненческой инфраструктуры, - сказала Голикова.

- Хорошо, хоть не «здравоохраненной» или «здравоохраненский», - выдохнула блогер. - Таких слов в русском языке нет. А если мы все же хотим от существительного «здравоохранение» преобразовать прилагательное, то это будет «здравоохранительный» и никак иначе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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