Директора турфирмы, обвиняемую в гибели ребенка на пожаре под Городцом, отпустили под залог

Директор фирмы «Галерея Вип-Тур» Светлана Вахтель, арестованная поле гибели 10-летнего мальчика на пожаре на турбазе в Городецком районе, отпущена под залог. Об этом женщина сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

- Друзья! Без длинного текста и отступлений. Тем, кто знает ситуацию, хочу сообщить. Я знаю, многие переживали и поддерживали. Сердечное спасибо. Меня выпустили под залог несколько дней назад. Я – доступна для общения и свободна в передвижении. Очень соскучилась по всем, невероятно сильно. И очень всех люблю, - написала Светлана Вахтель.

Напомним, трагедия на турбазе ForRest House произошла в ночь на 2 ноября 2018 года. В результате пожара погиб один ребенок – 10-летний Кирилл Гергель. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, а директора фирмы, организовавшей выезд детей в гостиницу, арестовали, обвинив в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В январе 2019 года Светлане Вахтель изменили меру пресечения на домашний арест.

Кстати, как выяснилось позднее, сам отель был возведен незаконно – администрация Городецкого района не выдавала разрешения на его строительство и ввод в эксплуатацию.