Опубликовано видео жуткого ДТП на остановке в Автозаводском районе, где погиб пешеход

Рано утром в субботу, 25 мая 2019 года, на Южном шоссе в Автозаводском районе произошло жуткое ДТП: водитель иномарки протаранил остановку общественного транспорта. Сам момент аварии попал на камеру видеонаблюдения, которая висела неподалеку.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Нижегородской области, трагедия случилась в 8:20 рядом с домом №16. 23-летний молодой человек за рулем автомобиля марки «Тойота Рав 4» проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора, не справился с управлением и наехал на пешеходов, которые стояли на остановке.

Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

В результате на месте ДТП от полученных травм скончалась одна из пешеходов – женщина 1952 года рождения. Еще пятеро, в том числе 10-летний ребенок, получили травмы. Три человека находятся в больнице с тяжелыми травмами: пострадавшая девочка, женщина 1964 года рождения - с сочетанной травмой, женщина 1961 года рождения – с переломом правой голени.

Еще двое пешеходов – мужчина 1949 года рождения и женщина 1983 года рождения – получили ранения, но были отпущены после осмотра врачом.