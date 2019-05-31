2019-05-31T13:01:41+03:00
Общество

Нижегородскому аэропорту присвоено имя Валерия Чкалова

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородскому аэропорту присвоено имя Валерия ЧкаловаНижегородскому аэропорту присвоено имя Валерия ЧкаловаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Сегодня, 31 мая, президент России подписал указ «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством». В этом списке есть и нижегородский аэропорт Стригино. Отныне ему будет присвоено имя Валерия Чкалова. Однако оно будет неофициальным. В документах аэровокзал по-прежнему будет значиться как Стригино, а это значит, что не придется тратить лишние деньги на переоформление документов.

Напомним, имя великого летчика было выбрано нижегородцами в ходе голосования в рамках проекта «Великие имена России». Итоги конкурса были подведены в эфире телеканала «Россия-1» 4 декабря 2018 года.

На первом этапе конкурса любой гражданин мог предложить свой вариант имени аэропорта, затем в ходе онлайн-голосования и социологических опросов был составлен шорт-лист конкурса. От Нижегородской области в него вошли Максим Горький, Козьма Минин и Валерий Чкалов, набравшие 32%, 15% и 52% голосов соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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