Научно-исследовательский центр по битумным материалам заработал в Нижегородской области

Научно-исследовательский центр, оснащенный крупнейшим в России лабораторным комплексом по разработке и испытаниям битумных материалов и асфальтобетонов, открылся на ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 24 мая. На торжественном мероприятии присутствовали президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Научно-исследовательский центр по битумным материалам заработал на ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Как рассказали специалисты, в новом центре будут моделироваться различные транспортные нагрузки и климатические условия для разработки битумов асфальтобетонных смесей, которые можно укладывать в холодное время года, а также битумы, устойчивые к экстремальным скоростям, разливам топлива и противогололедных реагентов.

Научно-исследовательский центр по битумным материалам заработал на ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Говоря о том, почему именно на нижегородской земле появился такой современный центр, президент ПАО «ЛУКОЙЛ» напомнил, что сейчас в Нижегородской области ведется масштабное строительство новых установок глубокой переработки.

- В России формируется крупный нефтехимический центр. Конечно, здесь налажено производство битумов, - подчеркнул Вагит Алекперов. - И если усиленная работа центра хотя бы чуточку приблизит решение одной из двух проблем нашей страны, мы будем счастливы! Потому что с такой проблемой, как некачественно сделанные дороги, россияне сталкиваются ежедневно.

Научно-исследовательский центр по битумным материалам заработал на ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Научно-исследовательский центр по битумным материалам заработал на ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Полномочный представитель также отметил важность такой научной работы не только для развития компании «ЛУКОЙЛ», но и для улучшения качества дорожного строительства в регионах России.

- Сейчас уделяется большое внимание развитию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Очень важно, чтобы люди видели реальные изменения качества дорожного покрытия в наших городах и селах. Новые технологии должны стать здесь нашими главными союзниками, - считает Игорь Комаров.

Научно-исследовательский центр по битумным материалам заработал на ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Научно-исследовательский центр по битумным материалам заработал на ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Вместе с тем, по словам президента ПАО «ЛУКОЙЛ», задача научно-исследовательского центра в Кстовском районе Нижегородской области заключается не только в запуске новых разработок битума, но и в том, чтобы способствовать созданию среды под конкретный географический регион: будь то крайний север или юг России. Конкретная дорога - конкретный проект.

- Уверен, впоследствии, когда будет строиться все больше концессионных дорог, востребованность в услугах нашего центра возрастет, - заявил Вагит Алекперов. - Ведь что сегодня сдерживает внедрение инноваций в дорожное строительство? Нормативная база! Надеюсь, министерство транспорта и Росавтодор работают над изменением этой базы, чтобы все большее количество строителей были заинтересованы во внедрении как битума, так и асфальтобетонных смесей.

Научно-исследовательский центр по битумным материалам заработал на ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Научно-исследовательский центр по битумным материалам заработал на ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Кстати, в настоящее время компания трудится над созданием комплекса по переработке твердых остатков. Проект оценивается почти в 85 миллиардов рублей, о чем в ходе мероприятия 24 мая напомнил президент ПАО «ЛУКОЙЛ». По его словам, запуск нового проекта позволит глубине переработки достичь уникальных высот. Лучших в Европе!

- Завод перестанет выпускать низкомаржинальную продукцию и перейдет на высокомаржинальное производство, в основном - на дизельное топливо и бензин. По нашим подсчетам, в 2021 году с вводом данного комплекса наши налоговые поступления в бюджет региона увеличатся практически на 25-30 процентов. Это я не говорю про создание более 500 высокооплачиваемых рабочих мест, - заключил Алекперов.