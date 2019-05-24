2019-05-24T18:04:39+03:00
Общество

Нижегородцы смогут сами решать, куда направлять свои налоги

Блокчейн-технологии внедрят в госуправление в Нижегородской области
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Блокчейн-технологии внедрят в госуправление в Нижегородской области. Фото: Пресс-служба конференции ЦИПРБлокчейн-технологии внедрят в госуправление в Нижегородской области. Фото: Пресс-служба конференции ЦИПР
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Нижегородская область станет первым регионом России, внедрившим блокчейн-технологии в госуправление. Проект системы гражданского голосования «Город N» представил губернатор Глеб Никитин на конференции ЦИПР-2019, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Использование приложения, работающего на платформе Vostok, позволит жителям распределять собственные налоги между различными категориями расходов – например, на образование, дороги или благоустройство. Более того, их можно будет более детально разделять по подкатегориям. Идентифицировать жителей Нижегородской области будут с помощью интеграции с порталом «Госуслуги». А благодаря интеграции с системой межведомственного электронного взаимодействия будет автоматически определяться размер отчислений в местный бюджет.

- Новые технологии позволяют активнее вовлекать жителей в управление своим городом через инициативное, так называемое «партисипаторное» бюджетирование. Технология блокчейн обеспечивает максимальную прозрачность и честность в отношениях человека и государства, - подчеркнул Глеб Никитин.

Внедрить систему в пилотном режиме планируется уже при формировании бюджета на 2020 год. Приложение «Город N» подготовлено для демонстрации возможностей применения блокчейна в работе государственных и муниципальных органов в рамках соглашения, подписанного между Нижегородской областью и Vostok. Соглашение было достигнуто в феврале 2019 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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