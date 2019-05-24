«ЛУКОЙЛ» открыл инновационный центр разработок битумных материалов в Нижегородской области

ПАО «ЛУКОЙЛ» открыло в Нижегородской области научно-исследовательский центр (НИЦ) по битумным материалам в пятницу, 24 мая 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Оснащенный самым современным оборудованием центр позволяет моделировать транспортные нагрузки и климатические условия любого уровня сложности для испытаний битумов и асфальтобетонов в составе дорожного покрытия. Оборудование лабораторий центра позволяет проводить самый широкий в стране спектр испытаний битумов и асфальтобетонов – более 70 методов, моделирующих транспортные нагрузки и климатические условия любого уровня сложности.

В церемонии приняли участие Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, а также руководители и эксперты дорожно-строительных компаний, отраслевых научных организаций и представители СМИ.

- ЛУКОЙЛ последовательно повышает эффективность своих нефтеперерабатывающих предприятий, осваивает производство новых продуктов, в том числе битумов следующего поколения. Стратегическая задача Научно-исследовательского центра – стать единой площадкой для взаимодействия дорожно-строительных организаций и научного сообщества для решения актуальных вопросов развития дорожного хозяйства. Разработка современных битумных материалов с учетом особенностей климата российских регионов позволит значительно улучшить качество дорог в стране, – отметил Вагит Алекперов.

- Сегодня мы присутствовали на открытии центра разработок битумных материалов, который будет работать над повышением износостойкости дорожного покрытия, что особенно важно в наших суровых климатических условиях. В Указе Президента России № 204 уделяется большое внимание развитию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Очень важно, чтобы люди видели реальные изменения качества дорожного покрытия в наших городах и селах, и новые технологии должны стать здесь нашим главными союзниками, – сказал Игорь Комаров.

Также сегодня в рамках визита в Нижегородскую область Вагит Алекперов встретился с главой региона Глебом Никитиным. В ходе встречи обсудили текущее взаимодействие с областью и перспективы сотрудничества.

- Работа Научно-исследовательского центра, который сегодня был открыт в Кстово, призвана решить одну из двух основных проблем нашей страны – это качество дорожного покрытия и сроки службы дорог. Но для нас открытие центра важно еще и с точки зрения создания Научно-образовательного центра в Нижегородской области. Сегодня мы договорились, что научно-исследовательская деятельность компании «ЛУКОЙЛ» и центра будут проходить в тесной кооперации с нашими научными институтами и ВУЗами. Благодарю Вагита Юсуфовича за внимание к нашему региону и за то отношение, которое он демонстрирует своими инвестиционными решениями, – отметил Глеб Никитин по итогам рабочей встречи.