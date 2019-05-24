Вадим Власов: «Жаловаться на дороги в соцсетях можно и нужно»

В Нижегородской области началась традиционная кампания по ремонту дорог, в том числе в рамках федеральной программы. Пока что к качеству полотна еще много вопросов — вы сами в одном из эфиров как-то говорили, что его изношенность составляет порядка 70%. Как обстоят дела сегодня?

Существует два способа повысить качество дорог в регионе. Первый — это федеральное финансирование по программе «Безопасные и качественные дороги». Понятно, что без него мы не сможем выполнить работы в том объеме, в котором это необходимо, и хорошо, что федерация нас поддерживает — в этом году на Нижегородскую область было выделено дополнительно 1,7 миллиардов рублей, не считая тех средств, которые были заложены в бюджете изначально.

Второй способ — это повышение эффективности тех работ, которые мы проводим уже в рамках региональных программ. Речь идет не только о качестве используемых материалов, но и о качестве принимаемых нами решений. Мы провели большую работу, итогом которой стал взвешенный подход при выборе участков, которые нуждаются в ремонте в первую очередь.

То есть раньше проблемы возникали из-за того, что были неправильно расставлены приоритеты?

В том числе. Но мы эту ситуацию исправляем.

Во время ЧМ-2018 в прошлом году, как мы помним, с дорогами было все в порядке. Но прошел год, сошел снег, и на асфальте снова появились дефекты. Дело в погодных условиях, в «русском» подходе к ремонту или в чем-то еще? С чем или с кем нужно работать?

В первую очередь, конечно, работать нужно с людьми. От культуры выполнения работ зависит и то, как будет выглядеть дорога, и то насколько долговечной и безопасной для автомобилистов она в конечном счете окажется. Для этого надо принять правильное решение о назначении вида ремонта, а дальше организовать работу подрядчика таким образом, чтобы и сам процесс устранения дефектов, и качество применяемых материалов были на должном уровне.

Я правильно понимаю, что контролем занимается непосредственно ваше министерство? То есть, если вы где-то увидели нарушение технологических процессов, вы вправе остановить работы и наказать виновных?

Разумеется. Это предусмотрено и государственным контрактом, заключенным с подрядной организацией, и всеми возможными техническими регламентами.

Сейчас в регионе запущен целый ряд масштабных проектов по развитию транспортной инфраструктуры: я говорю о дороге Неклюдово — Золотово, южном обходе Балахны и туристическом кластере «Саров — Дивеево — Арзамас». Большие магистрали — это, конечно, хорошо, но как быть с дворовыми территориями? Людям ведь как-то и до дома надо добираться.

Все дороги, которые мы ремонтируем в этом году, были отранжированы, исходя из интенсивности движения. Дальше мы смотрим на их техническое состояние, и если оно неудовлетворительное, ремонт такой трассы становится для нас приоритетом.

Так вот, значительная часть дорог, которые попали в ремонтную программу этого года, как раз находится на придомовых территориях, поскольку именно там интенсивность движения выше всего. Хотя даже если поток транспорта небольшой, ремонтные работы в рамках программы по содержанию дорог должны проводиться в любом случае.

Еще один важный вопрос связан с организацией движения транспорта. Проблема пробок для Нижнего Новгорода, к сожалению, еще актуальна: по количеству времени, которое в них тратится, город входит в десятку наиболее проблемных, несмотря на то, что проектируются и строятся новые развязки. Что еще можно сделать, чтобы решить этот вопрос?

На данный момент мы совместно с нижегородской мэрией и другими муниципалитетами, входящими в агломерацию, разработали план создания автоматизированной системы управления дорожным движением, которая предусматривает в том числе установку «умных» светофоров. В ближайшие месяц-два мы приступим к реализации этого проекта. Совсем без участия людей регулировать транспортные потоки, конечно, пока не получится, но оперативность управления и пропускная способность дорог, безусловно, вырастет.

С точки зрения капитальных вложений, есть два объекта, под которые уже давно заложено финансирование, и которые с о 100-процентной гарантией будут реализованы — это дорога Неклюдово — Золотово, которая позволит разгрузить выезд из Нижнего Новгорода через Борский мост, и развязка в районе улицы Циолковского. Оба объекта будут запущены к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году.

Есть забавное наблюдение: зачастую процесс ремонта дорог вызывает не меньшее недовольство у автомобилистов, чем его отсутствие. Можно ведь организовать работы в вечернее время или выходные дни, когда поток транспорта меньше?

В этом году мы постарались учесть все замечания, которые были у жителей. Если кто-то из подрядчиков нарушит установленный график, мы будем выписывать штрафы, а при неоднократном неисполнении требований — расторгать контракты.

В Нижегородской области запущен проект «Общественный контролер» — чиновники регионального правительства уже неоднократно отмечали эффективность взаимодействия с жителями в соцсетях, и вы, как активный интернет-пользователь, замечаете все негативные комментарии по поводу состояния дорог, а иногда и работы митранса. Это нормально, что вы в «ручном режиме» отвечаете жителям и решаете все проблемы?

Как я уже говорил ранее, обратная связь в нашей работе очень важна, и значимость соцсетей в этом плане трудно переоценить. Это позволяет эффективнее следить за сотрудниками и принимать более взвешенные решения. Поэтому жаловаться в соцсетях можно и нужно.

Цифровые технологии сейчас проникают во все сферы, в том числе и в транспортную. Мы постепенно привыкаем к дистанционной оплате проезда и электронным билетам. Реально ли полностью автоматизировать общественный транспорт в Нижегородской области, и, если да, когда это произойдет?

В этом году мы внедрили автоматизированную систему оплаты проезда во всех областных транспортных предприятиях, кроме того, на АСОП уже перешли многие частные перевозчики. Мы действительно движемся по пути цифровизации, и я не исключаю, что в ближайшие два-три года мы сможем полностью перейти на безналичную оплату проезда.

А как воспринимает эти новшества старшее поколение?

Я думаю, что сама экономика подскажет нам предложения, которыми мы сможем воспользоваться. Но исходя из сложившейся практики могу сказать, что переход на безналичную систему оплаты не стал для жителей какой-то существенной проблемой.

Как известно, основным механизмом развития всех сфер жизнедеятельности в ближайшие годы будут национальные проекты, в которых Нижегородская область также принимает активное участие. Среди флагманских направлений есть и дороги, и на их строительство регион в 2019-2024 годах должен получить немалые деньги. Как они будут расходоваться — особенно, учитывая, что на 2021 год запланированы масштабные торжества?

Прежде всего в рамках нацпроекта мы обязаны привести в нормативное состояние не менее 85% дорог в пределах Нижегородской агломерации, а всего по области — не менее половины. При этом подчеркну, что все объекты уже расписаны на шесть лет вперед, и все они обеспечены финансированием.

Кроме того, мы провели ряд встреч с главами муниципальных образований и учли их пожелания. В ближайшее время мы опубликуем на сайте министерства информацию для жителей о том, какой участок и в какие сроки будет отремонтирован.