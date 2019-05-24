2019-05-24T13:23:27+03:00
Общество

Названа предварительная причина смерти Александра Бочкарева

Депутат ЗС НО скончался утром 24 мая
Юлия ИСАЕВА
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Депутат ЗС НО скончался утром 24 маяДепутат ЗС НО скончался утром 24 маяФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Утром 24 мая 2019 года в больнице имени Семашко скончался депутат Законодательного собрания Нижегородской области, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бочкарев. Как рассказала «Комсомольской правде» его помощница Татьяна Гриневич, трагедия произошла в 9:30.

- Причина смерти будет известна после судебно-медицинского вскрытия. Предварительно, это тромбоэмболия легочной артерии на фоне заболевания, - заявила Гриневич.

Напомним, накануне Бочкареву стало плохо, и его госпитализировали в больницу. Минувшей зимой у депутата обнаружили лейкоз.

Лидеру нижегородской «Справедливой России» было 47 лет. Последние полтора года он находился под следствием. .Бочкарева обвиняли в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По версии следствия, в июле-августе 2015 года он вместе с политтехнологом Сергеем Вороновым получили от предпринимателя Дмитрия Дзепы 5 миллионов рублей, пообещав ему место в городской думе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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