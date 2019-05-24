Названа предварительная причина смерти Александра Бочкарева
Утром 24 мая 2019 года в больнице имени Семашко скончался депутат Законодательного собрания Нижегородской области, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бочкарев. Как рассказала «Комсомольской правде» его помощница Татьяна Гриневич, трагедия произошла в 9:30.
- Причина смерти будет известна после судебно-медицинского вскрытия. Предварительно, это тромбоэмболия легочной артерии на фоне заболевания, - заявила Гриневич.
Напомним, накануне Бочкареву стало плохо, и его госпитализировали в больницу. Минувшей зимой у депутата обнаружили лейкоз.
Лидеру нижегородской «Справедливой России» было 47 лет. Последние полтора года он находился под следствием. .Бочкарева обвиняли в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По версии следствия, в июле-августе 2015 года он вместе с политтехнологом Сергеем Вороновым получили от предпринимателя Дмитрия Дзепы 5 миллионов рублей, пообещав ему место в городской думе.
ИСТОЧНИК KP.RU