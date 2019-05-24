Музей истории АО «АПЗ» стал участником акции «Ночь музеев»

Музей истории АО «АПЗ» 18 мая стал участником акции «Ночь музеев». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В этот день детей и взрослых здесь ждало незабываемое путешествие. Гости музея Арзамасского приборостроительного завода отгадывали загадки о приборах, выпускаемых предприятием, решали головоломки и ребусы, по описанию находили экспонаты. Подростки знакомились с заводскими профессиями, кто-то даже пробовал себя в роли конструктора и пытался рисовать на настоящем кульмане.

Занятия нашлись и для самых маленьких – они собирали конструктор, смотрели познавательные мультфильмы, разукрашивали самолетики. После прохождения экскурсионных маршрутов детвора участвовала в мастер-классах по росписи гипсовых фигурок, мастерила воздушных змеев, снималась в фотосессии.

По завершении познавательного маршрута каждый посетитель получил сладкие призы и сувениры.

– «Ночь музеев» – ежегодная акция, посвященная Международному дню музеев, мы участвуем в ней с 2013-го, – говорит директор музея истории АПЗ Лилия Сорокина. – Каждый раз стараемся сделать познавательно-развлекательную программу еще более насыщенной и интересной. Главное, чтобы было интересно всем: от малышей до людей старшего поколения. Ведь основная цель данной акции – привлечь внимание молодежи к современным музеям и организовать незабываемый праздник. Приятно слышать, что посетители, побывавшие в музеях других городов страны, отмечают высокий уровень организации нашей экспозиции.

В этот день шаг за шагом, из зала в зал посетители открывали для себя новые страницы жизни АПЗ. И когда в руках очередного гостя «жужжал» фонарик, казалось, звучала сама история.

– Бывала в разных городах страны, но в музее АПЗ я впервые. Для меня было открытием, что знаменитую «Легенду» выпускали здесь, что первый директор был художником. Огромное спасибо организаторам. Мы не прощаемся - придем к вам еще! – пообещала Елена Гаврилова.

– Приятно, что руководство предприятия чтит память первого директора П.И. Пландина. Особенно понравилась подборка книг, фотографий и документов, которая вернула меня в комсомольскую юность, - призналась Нина Тюрина.

– Муж прочитал объявление в газете «Новатор» и решил показать мне, где работает, какие приборы собирает. Было интересно познакомиться с его профессией и предприятием, - рассказала Светлана Яшина.

– Понравилось собирать пазлы, узнавать, какие приборы изготавливались здесь, искать знаки АПЗ. Приду обязательно еще! – заявил десятилетний Максим Шиблев.