2019-05-24T13:09:11+03:00
Общество

Отраслевой конкурс мастерства среди инженеров-технологов прошел в Арзамасе

На мероприятие съехались участники из более чем 30 городов России
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Отраслевой конкурс мастерства среди инженеров-технологов прошел в АрзамасеОтраслевой конкурс мастерства среди инженеров-технологов прошел в АрзамасеФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Арзамасский приборостроительный завод провел отраслевой конкурс профессионального мастерства среди инженеров-технологов по механообработке, которые приехали из более чем 30 городов России. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

– Цель мероприятия – не только проверка знаний, но и общение. Технологические процессы на всех предприятиях своеобразны. К сожалению, сейчас не так широко распространена практика, когда представители разных заводов ездили по родственным предприятиям и изучали опыт коллег. Профсоюз принял решение организовывать подобные конкурсы инженерного мастерства и конкурсы по рабочим профессиям. Съезжаются не просто множество участников, но и представители министерств, профсоюзных органов, которые знакомятся с предприятиями, их новшествами и технологиями, - отметил председатель Нижегородской областной организации Российского профессионального союза трудящихся авиационной промышленности Анатолий Колесов. – Арзамасский приборостроительный завод и его профсоюзная организация занимают лидирующую позицию среди предприятий региона, относящихся к авиационной промышленности, и среди профсоюзных организаций, которые входят в Нижегородскую областную организацию ПрофАвиа. У АПЗ солидная база: современное производство, инновационное оборудование, отличный музей истории. Завод ежегодно проводит ряд собственных конкурсов профессионального мастерства, а также выступает площадкой для городских, областных и даже всероссийских конкурсов. А это высокий показатель!

– Производство АПЗ оставляет очень хорошее впечатление. На заводе сделано очень многое. Хорошо, что вместе с обновлением оборудования повышается и квалификация персонала, заработная плата. Одновременно здесь развиваются два направления: техника и люди. Это очень приятно наблюдать. Мы как профсоюз больше следим за социальной стороной, за условиями труда. Видно, что у Арзамасского приборостроительного завода хорошие возможности, результаты и перспективы. Заметно, что руководство предприятия, цехов заботится о людях, - поделился руководитель отдела социально-трудовых отношений ПрофАвиа Василий Курепин.

– Отраслевой конкурс позволяет всем участникам проверить свои силы и возможности. Не только выполнить те задачи, которые возлагают на них предприятия, но и оценить свой уровень относительно уровня других участников. Несомненно, со своими должностными обязанностями наши кадры справляются успешно, но попробовать справиться с задачами конкурса в конкурентной атмосфере, думаю, интересно всем. Сегодняшние инженеры авиационной отрасли со своим опытом и энергией могут решать любые задачи, которые стоят перед нашей промышленностью, - рассказал директор Центра оценки квалификаций Союза машиностроителей России Антон Шурховецкий.

Слово участникам

Анна Язовских, АО «Каменск-Уральский литейный завод»:

– Задания показались сложными, некоторые вопросы довольно специфические. Помимо теории нужно было производить решения. При качественной подготовке можно ответить на все вопросы. АПЗ принял нас замечательно: приятная обстановка, очень красивая территория профилактория.

Анна Денисова, АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»:

– На нашем предприятии редко проводятся конкурсы среди инженеров, в основном они посвящены рабочим специальностям. Такие мероприятия повышают авторитет профессии инженеров-технологов. Было бы здорово, если бы на всех предприятиях авиационной промышленности для ИТР были разработаны программы поддержки, например, ипотека и дополнительные выплаты.

Артем Дворников, АО «АПЗ» (1 место в категории до 35 лет):

– Я долго и упорно готовился к конкурсу. Хотя имею солидный опыт участия в подобных состязаниях, все-таки волновался. За теорию получил 28 баллов из 30 возможных. Практическую часть выполнял не торопясь, несколько раз все перепроверил. Честно, рассчитывал попасть в пятерку лидеров. Когда шел в институт, не думал, что когда-то стану хорошим инженером. На заводе меня встретил хороший коллектив, который вот уже 13 лет поддерживает меня. Инженер – это специалист в разных областях производства. Никакая машина не может заменить ум профессионала.

Любовь Петровских, АО «ЭМЗ «Лепсе» (1 место в категории старше 35 лет):

– У меня есть опыт участия в конкурсах такого масштаба, где я занимала призовые места. В этот раз очень хотела выиграть, поэтому основательно готовилась к состязанию. Хотела всем доказать, что мой первый выигрыш не случайность, а большой труд.

Иван Кочешков, АО «АПЗ» (2 место в категории старше 35 лет):

– Постоянное участие в заводских конкурсах профмастерства – это хорошая подготовка к состязаниям такого уровня. Сегодня было трудно, особенно на практической части. На предприятии работаю уже 15 лет, считаю, что главное в профессии инженера-технолога – это опыт. А он, как известно, приходит с годами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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