Сотрудники АПЗ приняли участие в забеге «Беги, герой!»

16 молодых работников АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» приняли участие в одном из самых массовых спортивных событий Нижегородской области – благотворительном полумарафоне «Беги, герой». Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Полумарафон прошел уже в пятый раз. Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни и развития спорта среди населения. В этот раз в акции приняло участие более пяти тысяч человек, благодаря чему «Беги, герой-2019» в Нижнем Новгороде стал крупнейшим спортивным событием по числу участников. К активистам нижегородского края присоединились бегуны из Чехии, Италии, Испании, Австрии и Украины, а также более чем из 150 городов России.

Молодые приборостроители участвовали в полумарафоне первый раз.

– Мы слышали про это мероприятие ранее, но оно как-то не вписывалось в наш план, – рассказывает председатель Совета трудовой молодежи АПЗ Илья Теплов. – Когда поставили вопрос участия на обсуждение, оказалось, что у нас немало желающих покорить дистанцию. Нам на выбор были представлены 5, 10 или 21 км. Узнав, что медали дают только тем, кто пробежит минимум 10 км, замахнулись именно на это расстояние. В команду брали всех желающих, итого нас набралось 16 человек.

Трасса проходила по одному из красивейших мест Нижнего Новгорода – по набережной Волги с видами на главные достопримечательности города. Участники забега смогли увидеть храмы и визитную карточку столицы Приволжья – нижегородский Кремль.

Регулировщик РЭАиП цеха №42 Алина Спирина в прошлом занималась легкой атлетикой и не раздумывая попросила включить ее в команду АПЗ:

– После четырех километров ноги стали «сдавать», но вскоре открылось, как говорится, второе дыхание. Так как у нас был флаг предприятия, на последнем километре мы решили собрать все оставшиеся силы и финишировать красиво.

В числе приборостроителей, участвовавших в забеге, были не только опытные спортсмены, но и те, кто решил попробовать себя на длинной дистанции впервые.

– Самочувствие отличное, – поделился после финиша доводчик-притирщик цеха №53 Герман Алёшин. – Всегда готов поддержать команду приборостроителей. Бежали с музыкой и общением. В следующем году готов попробовать уже и полумарафон (21,2 км).

Важно отметить, что каждый участник забега «Беги, герой» помог воплотить в жизнь важный благотворительный проект: часть собранных средств от регистрационных взносов будет направлена в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера». На его территории будет создан настоящий велогородок, закуплены десятки велосипедов, ролики и самокаты, которые помогут детям из неблагополучных семей и детям, попавшим в трудные жизненные обстоятельства, воспитать в себе спортивный дух и встать на путь таких же героев, которым не страшны никакие дистанции, подъемы и повороты.