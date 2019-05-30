ФК « Нижний Новгород» потерпел поражение в первом стыковом матче за выход в Премьер-лигу
Сегодня, 30 мая 2019 года, на стадионе «Нижний Новгород» прошел первый стыковый матч между ФК «НН» и самарскими «Крыльями советов». Увы, встреча завершилась проигрышем футболистов из столицы Приволжья.
Поболеть за наших футболистов пришли почти 22 тысячи зрителей.
Первый гол был забит хозяевами поля на 23-ей минуте. Автором стал Даниил Фомин. Команды расходились на перерыв после первого тайма именно с таким счетом – нижегородцы были впереди.
Первый гол ФК "НН" в ворота "Крыльев Советов" 30 мая.
Однако во время второй 45-минутки что-то пошло не так. Ближе к середине тайма игрок ФК «НН» Виталий Федорив забросил мяч в собственные ворота и цифры на табло стали одинаковыми – 1:1.
Под конец матча гости из Самары забили еще два года. На 90-й минуте Антон Зиньковский отправил мяч в ворота ФК «НН», а еще через пару минут Юрий Шишкин изменил счет на 3:1. Именно с такими цифрами на табло матч и завершился.
Напомним, побороться за возможность выйти в Российскую Премьер-лигу у «Нижнего Новгорода» еще будет 2 июня в ходе ответной встречи на самарском стадионе.
ИСТОЧНИК KP.RU