2019-05-30T21:25:12+03:00
Спорт

ФК « Нижний Новгород» потерпел поражение в первом стыковом матче за выход в Премьер-лигу

Ответная встреча состоится 2 июня
Юлия ИСАЕВА
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ФК « Нижний Новгород» потерпел поражение в первом стыковом матче за выход в Премьер-лигуФК « Нижний Новгород» потерпел поражение в первом стыковом матче за выход в Премьер-лигуФото: Андрей ВОВК
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Сегодня, 30 мая 2019 года, на стадионе «Нижний Новгород» прошел первый стыковый матч между ФК «НН» и самарскими «Крыльями советов». Увы, встреча завершилась проигрышем футболистов из столицы Приволжья.

Поболеть за наших футболистов пришли почти 22 тысячи зрителей.

Первый гол был забит хозяевами поля на 23-ей минуте. Автором стал Даниил Фомин. Команды расходились на перерыв после первого тайма именно с таким счетом – нижегородцы были впереди.

Первый гол ФК "НН" в ворота "Крыльев Советов" 30 мая.

Однако во время второй 45-минутки что-то пошло не так. Ближе к середине тайма игрок ФК «НН» Виталий Федорив забросил мяч в собственные ворота и цифры на табло стали одинаковыми – 1:1.

Под конец матча гости из Самары забили еще два года. На 90-й минуте Антон Зиньковский отправил мяч в ворота ФК «НН», а еще через пару минут Юрий Шишкин изменил счет на 3:1. Именно с такими цифрами на табло матч и завершился.

Напомним, побороться за возможность выйти в Российскую Премьер-лигу у «Нижнего Новгорода» еще будет 2 июня в ходе ответной встречи на самарском стадионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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