Мать с двухлетним ребенком пропали в Нижнем Новгороде

27 мая 2019 года в Нижнем Новгороде пропали 42-летняя Наталья Новожилова и ее двухлетняя дочь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Заявление об их исчезновении поступило от матери пропавшей женщины. Согласно информации, Наталья вместе с дочерью вышла из дома на улице Мокроусова в Сормовском районе и исчезла. До сих пор об их местонахождении ничего неизвестно.

Приметы нижегородки: на вид рост 160 сантиметров, плотное телосложение, волосы светлые. Была одета в кофту черно-белого цвета, спортивные брюки и белые туфли.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении данной женщины и ее ребенка, просим сообщить сведения в полицию по телефонам: 268-61-11, 268-61-10, 8-950-354-91-57 или по каналу связи «02».

Ранее сообщалось, что СУ СК РФ по Нижегородской области организовал доследственную проверку по факту исчезновения 16-летней девушки. 21 мая Дилура Бахадирова вышла из квартиры, расположенной в доме на улице Коммунистическая в Канавинском районе, и с тех пор о ее местонахождении никому неизвестно. Отмечается, что пропавшая Дилура не разговаривает на русском языке.