Фитнес-модель из Нижнего Новгорода поборется за титул «Девушка года Playboy 2019»

Известный мужской журнал Playboy запустил прием заявок на участие в конкурсе «Девушка года». Одной из первых в гонку за почетное звание вступил 28-летняя нижегородка Ольга Лебедева.

Фото: https://playboyrussia.com/

Любая может позавидовать фигуре фитнес-модели из столицы Приволжья. Объем груди достигает 92 сантиметров, объем талии держится на отметке 62 сантиметра, а объем бедер составляет 92 сантиметров.

Фото: https://playboyrussia.com/

На своем примере девушка показывает: нет ничего невозможного! Добиться такого же результата можно тренировками под ее чутким руководством.

- Работаю тренером и помогаю людям обрести красивую фигуру, - говорит о себе эффектная блондинка.

Фото: https://playboyrussia.com/

Добавим, что поучаствовать в конкурсе может каждая девушка, достигшая 18-летнего возраста. Для этого надо прислать десять своих лучших фотографий в белье или купальнике на электронный адрес playmate@burda.ru. В письме следует указать ФИО, гражданство, город проживания, возраст, рост, параметры (объем груди, талии, бедер), род деятельности, а также ссылки на соцсети.

Фото: https://playboyrussia.com/

Конкурс будет проходить в несколько этапов. А имя победительницы станет известно не раньше 14 октября 2019 года.

- Победительница получит почетный титул «Девушка года Playboy 2019», съемку на обложку легендарного журнала, а также призы от партнеров мероприятия, - отмечают организаторы.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала про трех нижегородок, вошедших в топ-100 участниц конкурса «Мисс Maxim 2019». Красавицы уже готовятся к профессиональной фотосессии в Москве.